Man (73) uit Koksijde ontkent opzettelijke aanrijding van militair: “Hij intimideerde me”

Een 73-jarige man uit Koksijde riskeert de minimumstraf van 2 jaar cel met uitstel voor een geval van verkeersagressie waarbij een militair langer dan vier maanden arbeidsongeschikt was. Na een discussie in het verkeer reed de zeventiger de militair aan die ten val kwam op de grond.

“Maar als er al een aanrijding was, gebeurde die onopzettelijk. Het enige wat mijn cliënt wou was snel wegrijden om die militair dreigend om hem afstapte”, zegt zijn advocaat.

De feiten vonden plaats op 6 maart vorig jaar aan het kruispunt van de Conterdijk met de Nieuwstraat in Wulpen. “Mijn cliënt, een militair, reed voorop en moest stoppen aan het kruispunt om enkele fietsers over te laten”, sprak de advocaat van slachtoffer B.

“De man achter zich ergerde zich daar blijkbaar, omdat mijn cliënt al gestopt was om een vriend te begroeten. Hij begon te claxonneren en maakte handgebaren waarop B. uitstapte om te vragen wat er aan de hand was. Daarbij werd hij zonder pardon omvergereden door de beklaagde in zijn BMW SUV. B. kwam hard op de grond terecht en heeft daar tot op vandaag schade van. Zo kan hij niet werken in zijn eigen bouwbedrijf in bijberoep.”

Er werd 2.500 euro en de aanstelling van een deskundige gevraagd. Omdat de arbeidsongeschikt langer dan vier maanden duurt, eiste het parket de minimumstraf van twee jaar cel met uitstel en 1.600 euro boete voor beklaagde M.D.

Intimidatie

Naast de vriend van B. was een postbode getuige van de feiten. Haar verklaring lijkt cruciaal. “Maar die postbode kan onmogelijk alles gezien hebben”, sprak de advocaat van M.D.

“Ze sprak zelfs van een rode in plaats van blauwe BMW. “Mijn cliënt is 73 jaar en klein van gestalte. Bij de feiten kwam een grote militair dreigend op hem afgestapt en voelde hij zich geïntimideerd. Daarom reed hij weg. maar hij is stellig: hij heeft die man nooit aangereden. Als hij al gevallen is gaat het om een onopzettelijke aanrijding. We vragen dan ook de herleiding.”

Vonnis op 28 februari.

(JH)