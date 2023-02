Man (66) zo nerveus voor proces in politierechtbank dat hij onwel wordt en naar ziekenhuis moet

Een 66-jarige man uit Middelkerke was maandagochtend zo nerveus voor zijn proces in de politierechtbank van Veurne dat hij onwel werd. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse om de man te verzorgen, maar hij moest toch naar het ziekenhuis worden overgebracht.

De 66-jarige man moest zich in de politierechtbank verantwoorden omdat hij te snel gereden had en daarvoor riskeerde hij een straf. Al bij het binnenwandelen van het gerechtsgebouw voelde de man zich onwel worden. Omstaanders schoten hem te hulp en aan hen vertelde de man dat hij zich al de hele tijd bijzonder nerveus maakte voor zijn proces.

Preventief naar ziekenhuis

Of de man eerder al onwel was is niet duidelijk. Hij probeerde nog plaats te nemen in de zaal, maar omdat het echt niet ging werd een ziekenwagen opgetrommeld. De ambulanciers verleenden de man de eerste zorgen maar er werd toch besloten om de man preventief over te brengen naar het ziekenhuis in Veurne. Omdat hij geen advocaat had om zich te laten bijstaan, zat er voor de politierechter niets anders op dan zijn proces met een maandje uit te stellen. (JH)