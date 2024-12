Man (64) riskeert celstraf voor weerspannigheid aan politie: “Door zijn suikerziekte kan hij agressief uit de hoek komen”

Een 64-jarige man uit Avelgem riskeert zes maanden cel en 800 euro boete voor slagen aan de politie. Volgens zijn advocaat was zijn gedrag deels te wijten aan zijn suikerzieke. “Als zijn suiker niet goed staat, dan kan hij agressief uit de hoek komen.”

Aan de basis van de man zijn probleem met de politie, ligt een eerder incident met een agente. “Een correctioneel gevolg kwam er nooit, maar een agente zou zich toen bezeerd hebben bij het boeien van mijn cliënt en eist tienduizenden euro’s schadevergoeding”, beschreef de advocaat van de man.

Suikerziekte

Op 10 mei dit jaar ontving de zestiger, die diabetes heeft, een brief met slecht nieuws in die zaak. Hij voelde ook dat zijn suiker niet goed stond en belde daarom naar zijn huisarts. Aan de telefoon uitte hij echter concrete bedreigingen aan het adres van de agente waarmee hij een conflict had. “Hij zei dat hij haar wist wonen en een wapen zou zoeken”, aldus de procureur.

De huisarts verwittigde de politie die kort nadien bij de zestiger langskwamen, maar die weigerde mee te werken. Hij haalde uit met zijn vuist, moest mee naar het bureau en probeerde daar te vluchten uit de cel. Daarbij sloeg hij nog de bril van een agent zijn neus. “Ik herinner me niets meer”, zei de man zelf. “Ik weet niet waarom het zo geëscaleerd is, het was door mijn suikerziekte. Ik heb er veel spijt van.”

Vonnis op 13 januari.