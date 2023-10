Man (63) uit Middelkerke die agent in hand beet vraagt vrijspraak

Een 63-jarige man uit Middelkerke is in beroep veroordeeld tot 46 uur werkstraf omdat hij een agent in de hand zou hebben gebeten.

Op 19 november 2021 begaf de politie zich naar Westende omdat er een huurgeschil was tussen de eigenaar en een huurder. De politie vroeg de man de plaats te verlaten en het huurgeschil anders op te lossen. Toch bleef hij in de buurt hangen. Toen de politie na een toertje de man opnieuw zag, wilden ze hem erop aan spreken. Maar toen hij de agenten zag, zette hij het op een lopen. De man kwam ten val en de agenten hadden de grootste moeite hem te boeien. Hij zou daarbij in de hand van één van de agenten hebben gebeten. Maar dat kon volgens hem niet, omdat zijn hoofd geklemd zat onder een knie van een agent.

Werkstraf in plaats van celstraf

In eerste aanleg kreeg hij vier maanden cel, in beroep vroeg hij met klem de vrijspraak omdat de beet volgens hem niet bewezen was. De procureur-generaal vroeg zich echter af waarom de man ging lopen. Ook de beetwonde bij de agent werd vastgesteld door een dokter. Het hof gaf hem wel een gunst door hem een werkstraf te geven van 46 uur. Wanneer hij die echter niet uitvoert, moet hij wel vier maanden naar de cel. (OSM)