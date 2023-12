Man (62) riskeert vier maanden cel nadat hij buurvrouw te lijf gaat met houten plank: “Hij had net slecht nieuws gekregen en er knapte iets”

Een 62-jarige man uit Meulebeke riskeert vier maanden cel omdat hij een buurvrouw te lijf was gegaan met een houten plank. Haar honden waren weggelopen tot op zijn oprit en de man, die de dieren normaal een warm hart toedraagt, ging door het lint. “Hij had net erg slecht nieuws gekregen en er is iets geknapt.”

De beklaagde T.D. woont niet ver van het slachtoffer en haar honden vonden geregeld de weg tot bij zijn woning. “Hij zag die dieren eigenlijk wel graag en gaf ze soms water of brokjes”, zei de advocaat van D. “Wellicht daarom dat ze ook die dag rechtstreeks naar hem liepen.”

Op 6 januari reageerde de man echter uiterst agressief op de honden. “Het slachtoffer kwam ter plaatse en kon twee honden weer aanlijnen, maar een derde bleef bij de beklaagde staan”, zei de procureur. “Hij riep dat hij het dier en het slachtoffer de kop zou inslaan. De vrouw kreeg meerdere klappen met een houten plank en haar bril brak doormidden.”

Zieke vrouw

“Er is iets geknapt toen bij mijn cliënt”, aldus nog de advocaat van D. “Hij had net gehoord dat er kanker vastgesteld was bij zijn vrouw en had veel opgekropte emoties. Normaal is hij een gepensioneerde man die geen vlieg kwaad doet.”

De advocaat vroeg om de man geen straf op te leggen. Vonnis op 29 januari.