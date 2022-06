Man (61) stuurt brieven en cadeautjes aan 28-jarige vrouw ‘van de overkant’: “het mooiste kontje van de Esplanade”

Een 61-jarige man uit De Panne riskeert vier maanden cel wegens belaging van zijn toenmalige overbuurvrouw ‘van de zevende verdieping van het appartementsblok over het plein’. Hij stuurde de vrouw, die zelf 28 is, cadeautjes, brieven en een poster: “je hebt het mooiste kontje van de hele esplanade” stond er.

De feiten dateren van in 2019 en duurden tussen februari en november van dat jaar. De 28-jarige vrouw woonde toen alleen in een appartement op de Esplanade in De Panne. Verschillende avonden en nachten vond ze bij terugkomst spullen aan haar voordeur.

“Het begon met een fles wijn en een brief”, sprak haar advocaat. “Maar het ging verder met verschillende brieven, een doosje juwelen dat naar benzine rook en een poster waarop gekribbeld stond: ‘je hebt het mooiste kontje van de hele Esplanade.’”

“In die brieven stond ook dat hij haar zag lopen en ze heel sexy was. Uiteraard zorgde dat voor de nodige angst bij die vrouw want het was iemand die haar in de gaten kon houden.”

Ondertekend: Marc

De brieven werd ook steeds ondertekend met ‘Marc’. Omdat ze maar bleven komen besloot de vrouw het heft in eigen handen te nemen. “Ze deed een oproep via sociale media met haar verhaal en de vraag aan de dader te stoppen omdat het wel creepy was”, sprak de procureur.

Daarop kwam reactie. In het appartementsblok aan de overkant woonde eveneens op de zevende verdieping een zekere Marc C. Hij werd ondervraagd maar ontkende. Enige tijd later werd hij dan toch ontmaskerd, tien maanden na de eerste feiten. Anonieme aanbidder of niet, hij had moeten weten dat dit voor angst zou zorgen bij die vrouw. Zeker omwille van zijn toch wel creepy teksten dat hij haar zag lopen en in zijn laatste brief stelt hij zelf: ‘ je moet niet bang zijn’.

Marc C. riskeert vier maanden cel en 1.200 euro boete. Schrik voor hem moet de vrouw nu niet meer hebben. De man zit nu een celstraf uit nadat hij al voor de 63ste keer veroordeeld werd. Zo kreeg hij vier jaar cel voor zware verkeersinbreuken.

Gewoon uit verveling

De advocaat van C. en hijzelf vinden niet dat het om belaging gaat. “Ik verveelde me gewoon toen ik twee uren moest wachten in de gemeenschappelijke wasserette van onze appartementen”, zegt Marc C. “Ik ben van een andere generatie en wou gewoon charmeren. Meer niet, want ik had zelf een relatie toen. Ik wou haar nooit kwaad doen.” Vonnis op 24 juni.

(JH)