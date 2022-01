Man (59) uit Nieuwpoort met tien jaar rijverbod probeert bedrieglijk nieuw rijbewijs te bekomen: celstraf, boete en extra rijverbod

Een man (59) uit Nieuwpoort die tien jaar rijverbod open heeft staan, is tot 6 maanden celstraf én 6 maanden extra rijverbod veroordeeld door de Veurnse strafrechter. Niet omdat hij tóch achter het stuur kroop, wel omdat hij op bedrieglijke wijze een nieuw rijbewijs probeerde te bekomen.

Dirk D. had zich in mei aangemeld in het stadhuis van Nieuwpoort om een nieuw rijbewijs aan te vragen. De man moest allerhande documenten invullen, alsook op eer verklaren dat hij geen verval van het recht tot sturen had. De man ondertekende dat laatste document, echter goed wetende dat zijn rijverbod nog tot 2031 loopt. De medewerkers van het stadhuis verwittigden de politie.

“De man verklaarde in een verhoor dat hij dat rijbewijs enkel wou gebruiken om rond te rijden in het buitenland omdat zijn rijverbod daar niet geldt. Dit argument horen we vaak bij het parket, maar het is geen wettelijke reden om het rijbewijs terug te krijgen. Hoe dan ook heeft hij valsheid in geschrifte gepleegd”, aldus de procureur op het proces in Veurne. Dirk D., die al 56 veroordelingen opliep waarvan het merendeel in de politierechtbank, liet verstek.

Zware straf

De rechter veroordeelde hem dinsdagmorgen tot 6 maanden celstraf, 400 euro boete en 6 maanden rijverbod. De rechter herkwalificeerde de feiten van valsheid in geschrifte naar inbreuken op artikel 30 van de verkeerswetgeving. Als hij ooit zijn rijbewijs nog terug wil krijgen na het uitzitten van zijn rijverboden, zal hij nog medische en psychologische testen moeten afleggen alsook zijn praktisch rijexamen.

(BB)