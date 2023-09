Man (59) grijpt na veroordeling poging doodslag zelfde vrouw naar de keel: “Waren beiden stomdronken”

Nog geen jaar nadat een 59-jarige man uit Veurne in de raadkamer de gunst van de opschorting kreeg voor een poging tot doodslag op zijn vrouw, greep de man hetzelfde slachtoffer naar de keel tijdens een ruzie. L.S. riskeert er één jaar cel voor en is intussen gescheiden van de vrouw. “Ik had dat niet mogen doen, maar we waren beiden stomdronken”, zegt de man.

Op 26 maart van dit jaar waren L.S. en zijn toenmalige vrouw op vermaakuitstap geweest naar Blankenberge. Alhoewel beiden veel te veel gedronken hadden, reden ze toch nog huiswaarts naar Veurne. In de auto kwam het echter tot een hoogoplopende discussie. “L.S. had teveel gedronken en nam de gsm van het slachtoffer af in de wagen”, stelde de procureur.

“Daarmee sloeg hij haar tegen de kaak. Eenmaal thuis aangekomen wilde de vrouw wegvluchten, maar hield hij haar tegen. Een getuige hoorde haar om hulp roepen en zag hoe L.S. haar naar de keel greep om haar sjaal aan te spannen en zo naar binnen te sleuren. De vrouw kon tien dagen niet werken. Opvallend is dat L.S. in 2022 al eens de gunst van de opschorting kreeg van de raadkamer voor een poging tot doodslag op dezelfde vrouw.” Hij riskeert nu één jaar cel, eventueel met uitstel.

Slag met paraplu

Terwijl L.S. en zijn vrouw in 2022 hun huwelijk een nieuwe kans gaven, zijn ze na de recente feiten afgelopen zomer gescheiden. “Dit dossier is eenzijdig samengesteld door het slachtoffer”, sprak de advocaat van L.S. “Het is niet allemaal zijn schuld. Ja, die klappen had hij niet moeten geven, maar waarom geeft de vrouw niet toe dat ook zij gedronken had en hem eerst een slag met een paraplu had gegeven? Die man had ook geenszins de bedoeling haar te wurgen, maar wou de vrouw snel naar binnen trekken om een einde te maken aan de situatie en te kunnen slapen want hij moest als trucker vroeg de baan op.”

Er werd de opschorting gevraagd. Vonnis op 24 oktober. (JH)