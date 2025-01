Man (53) voor achtste keer veroordeeld voor slagen: “Echtgenote moest via de regenpijp vluchten”

Al twee keer is een 53-jarige man uit Oostrozebeke veroordeeld voor geweld op zijn echtgenote, in totaal liep hij al zeven veroordelingen voor slagen en verwondingen op. Nummer acht volgde na nieuw partnergeweld. “Maar ik doe alles voor mijn gezin”, klonk het.

Op 19 november 2023 belde een buurvrouw van Azem B. (53) de politie. Ze hoorde geruzie tussen hem en zijn echtgenote. “Maar toen zijn geen slagen gevallen”, aldus de advocate van de man. Enkele dagen later, op 22 november 2023, gebeurde dat wel. “Hij greep haar zelfs bij de keel”, aldus de openbare aanklager. “Nadien sloot hij de woning af, zodat ze niet kon ontsnappen. Via de regenpijp en de eerste verdieping lukte dat toch en ging ze klacht indienen.” “Hij gaf gewoon een duw”, aldus de advocate van B. “Hij was net wakker na een nachtdienst en ze daagde hem uit. Hij ging daarna zes maanden opnieuw bij zijn ouders wonen, maar ondertussen zijn ze opnieuw samen. Hij is de steunpilaar van het gezin met drie kinderen. Haal die weg, en alles stort in elkaar. Er is meer nood aan begeleiding dan aan een verblijf in de gevangenis.”

Celstraf en boete

De openbare aanklager vorderde een celstraf van veertien maanden. “Een streng signaal is dit keer nodig”, klonk het. “Hij is al zeven keer veroordeeld voor slagen en verwondingen, twee keer al voor slagen aan zijn echtgenote. Het is een never-ending-story.” “Of ik een probleem heb?”, herhaalde hij de vraag van de rechter. “Nee.” De rechter was duidelijk een andere mening toegedaan en veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van veertien maanden en een voorwaardelijke boete van 800 euro. (LSi)