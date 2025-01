Man (52) wil vrienden helpen, maar verliest zetel op snelweg: “En wat als iemand dat in voorruit kreeg?”

Een vriendendienst draaide voor een 52-jarige man begin vorig jaar uit op een sisser. De vijftiger wilde een zetel vervoeren naar vrienden in nood, maar die zetel ging plots vliegen op de snelweg. Een andere wagen raakte beschadigd, maar als bij wonder vielen er geen gewonden. “Dit kom ik geen tweede keer meer tegen”, zegt de man.

Een 52-jarige man verloor op 11 januari 2024 een deel van zijn lading uit zijn aanhangwagen. De vijftiger was als vriendendienst voor een koppel in nood een zetel gaan ophalen in Wenduine en was van plan die naar Wevelgem te brengen.

Op de snelweg ter hoogte van Lichtervelde liep het plots mis: de zetel kwam los en viel van de aanhangwagen. De wagen kwam met een stevige smak tegen een ander voertuig terecht, maar als bij wonder vielen er geen gewonden. “Dit kom ik geen tweede keer meer tegen”, zegt de man.

Oude nummerplaat

Bovendien bleek na controle de aanhangwagen ook niet in orde te zijn. “Mijn vorige bestelwagen was uitgebrand en door een vergetelheid hing er nog een oude nummerplaat aan de aanhangwagen”, zegt de man. “Inmiddels is alles in orde.”

De politierechter in Brugge besloot de man dinsdag een boete op te leggen van 200 euro, al hoopte de man op een mildere boete. “Ik vond het zéér gevaarlijk”, stelde de rechter. “Want wat als iemand dat in zijn of haar voorruit kreeg?” (cca)