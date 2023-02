Man (52) uit Veurne nu ook bij politierechter vervolgd voor wegvluchten van politie: “Wordt hij tweemaal voor hetzelfde gestraft?”

Amper een maand na zijn veroordeling bij de correctionele rechter staat een 52-jarige man uit Veurne voor dezelfde feiten terecht bij de politierechter. Hij reed vorig jaar onder invloed bijna twee politiemensen aan, vluchtte voor de controle en verborg zich achter een tuinmuurtje. “Hij kan toch niet tweemaal voor hetzelfde gestraft worden?” zegt zijn advocaat.

Op 25 september vorig jaar gedroeg S.L. (52) zich nogal vreemd toen hij een alcoholcontrole naderde in de Noordstraat in Veurne. Twee politiemensen hoorden zijn wagen optrekken en stelden zich op straat op om S.L. tegen te houden. Die reed echter gewoon door, stopte zijn Mercedes enkele tientallen meters verder, sprong uit de wagen en verstopte zich achter een tuinmuurtje.

S.L. had 1,26 promille in het bloed en werd al vervolgd in de correctionele rechtbank wegens gewapende weerspannigheid. Twee politiemensen moesten immers weggaan om niet door zijn wagen geraakt te worden. S.L. kreeg voor die feiten vorige maand de opschorting van straf van de correctionele rechter. Deze keer moest hij zich bij de politierechter verantwoorden, grotendeels voor dezelfde inbreuken, zoals het negeren van bevelen van de politie en het niet stoppen voor de controle. Er werd opnieuw een straf gevraagd. “Maar hiermee ben ik niet akkoord”, sprak de advocaat. “Het gaat om hetzelfde als eerst. Hij kan toch niet twee keer gestraft worden voor dezelfde feiten? Enkel de alcoholintoxicatie is nieuw en daarvoor vragen we opnieuw de opschorting.”

Vonnis op 6 maart. (JH)