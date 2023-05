Man (50) uit De Panne sluit date een dag op ‘omdat ze de afwas niet had gedaan’: 40 maanden cel

Een vijftiger uit De Panne kreeg 40 maanden effectieve celstraf omdat hij zich slecht heeft gedragen bij twee dates. Een vrouw die hij nog maar een week kende en bij hem op bezoek kwam, sloot hij een dag op ‘omdat ze de afwas niet had gedaan’. Dat gebeurde op 9 januari dit jaar. Een andere date beroofde hij vorig jaar van een gouden ring. Volgens de man wordt hij misbegrepen omdat hij in een rolstoel zit. “Ik zoek alleen maar wat liefde en genegenheid.” De rechter kon vooral niet naast zijn fiks strafblad kijken.

De vijftiger uit De Panne zocht begin dit jaar naar vrouwelijk gezelschap via de sociaal datingsite Badoo. Hij leerde er op 2 januari een vrouw kennen waarmee het klikte. Zo goed zelfs dat de vrouw besloot om af te zakken naar de kust en enkele dagen bij M.A. te verblijven.

Dat ging aanvankelijk goed tot het op 8 januari vanuit het niets tot een zware escalatie kwam. Dat kwam nadat de man thuis was gekomen van boodschappen doen en zag de de vrouw intussen de afwas niet gedaan. Daarop ging M.A. volledig door het lint. “Je bent lui en vuil en dit pik ik niet als je hier verblijft”, brulde hij in haar richting.

De vrouw schrok daar enorm van en verklaarde dat ze die kant van de man nog niet had gezien. “Ze nam daarop haar verliezen, pakte alles in en wilde vertrekken”, doet de procureur het vervolgverhaal. “Maar M.A. nam daarop haar sleutels op, deed de deur op slot en hield haar een dag lang vast in zijn appartement. Pas de dag nadien liet hij haar vertrekken waarop de vrouw onthutst aangifte ging doen bij de politie.”

Ring gestolen

Voor die feiten van wederrechtelijke vrijheidsberoving werd M.A. vervolgd. Het bleek dat hij zich tijdens een andere date vorig jaar ook niet netjes had gedragen. Volgens het slachtoffer toen, die hij ook net had leren kennen via sociale media, werd ze verdoofd toen ze op bezoek was op het appartement van M.A.

De vrouw verklaarde dat ze een glas water met medicatie in kreeg en dat ze nadien beroofd werd van geld, juwelen, parfum en kledij. Voor die diefstal met geweld werd M.A. vrij gesproken. In zijn appartement werd later wel de gestolen achttien karaats gouden ring teruggevonden. Daarom werd hij wel gestraft voor gewone diefstal. Voor beide feiten samen kreeg de man 40 maanden effectieve celstraf en 800 euro boete. Zijn fikse strafblad doorheen de jaren speelt daar zeker een rol in.

Eenzame man

Nochtans bedoelde de man het volgens zijn advocaat allemaal niet zo. “Dit is eigenlijk een zielig verhaal”, zegt de advocaat van M.A. “Hij heeft het niet makkelijk, maakte al veel mee en zit nu in een rolstoel. Hij is heel eenzaam en is op zoek naar liefde en genegenheid. Het klopt dat hij tijdens zijn date een kortsluiting had en verkeerd reageerde. Dat had nooit mogen gebeuren. Hij weet gewoon niet hoe hij zich moet gedragen bij dates en dan loopt het mis.” (JH)