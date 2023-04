Man (50) overgiet vriendin met petroleum en haalt aansteker boven: “Gewoon schreeuw om aandacht”

Een 50-jarige man uit Koksijde riskeert 10 maanden cel met uitstel nadat hij in februari zijn vriendin thuis overgoot met petroleum. De vrouw kon vluchten, waarna J.D. ook zichzelf besprenkelde en voor de ogen van de politie een aansteker bovenhaalde. “Hij was eigenlijk niets van plan. Het was een schreeuw om aandacht”, zegt zijn advocaat.

Op 23 februari rond 20 uur kreeg de politie een vreemd telefoontje. Nota bene van de 50-jarige J.D. zelf. “Hij belde zelf de politie op dat ze meteen naar de Burgondiestraat moesten komen”, sprak de procureur. “Er waren strubbelingen geweest met zijn vriendin en die was gevlucht. Hij was over zijn toeren.”

“Tijdens het aanrijden merkte de politie op straat een vluchtende vrouw op blote voeten op. Het bleek zijn vriendin te zijn. Tijdens een hoogoplopende ruzie, waarbij J.D. andermaal onder invloed van alcohol was, had hij de vrouw overgoten met petroleum. Hij dreigde daarbij haar, zichzelf en de woning in brand te steken.”

Aansteker

Toen de politie aankwam troffen ze een kwade J.D. aan in de deuropening. De man riep meteen dat ook hij petroleum over zich had gegoten en zichzelf en het huis in brand zou steken als de politie zou naderen. Hij kalmeerde pas toen een vriend ter plaatse kwam en op hem inpraatte.

De man riskeert voor de feiten 10 maanden cel en 400 euro boete, met uitstel als hij voorwaarden naleeft. Hij heeft wel al 27 voorgaande feiten. Zo kreeg hij vorig jaar al eens 18 maanden cel omdat hij een man een kaakbreuk sloeg op het Guido Gezelleplein.

Uit verveling

“Eigenlijk is hij een goeie kerel die het goed doet op zijn werk, maar hij mag niet gedronken hebben”, zei zijn advocaat. “En tijdens de coronacrisis kon hij niet werken en begon hij uit verveling weer meer te drinken. Daar is hij nog niet van af. De feiten met de petroleum lijken wel ernstig maar eigenlijk ging het maar om wat besprenkelen, niet overgieten. Het was gewoon een schreeuw om aandacht want hij zou echt niemand in brand hebben gestoken.” Vonnis op 2 mei. (JH)