Man (49) riskeert 177.000 euro te moeten terugbetalen voor grootschalige handel in gestolen fietsen: “Put waar hij nooit meer uitkruipt”

Een 49-jarige man uit Roeselare riskeert drie jaar cel en 8.000 euro boete omdat hij op grote schaal gestolen fietsen doorverkocht. Volgens het parket verdiende hij daarmee maar liefst 177.484 euro. Zijn advocaat vroeg echter om dat bedrag niet verbeurd te verklaren. “Dat is een put waar hij nooit meer uitkruipt.”

De 49-jarige S.A. kwam in 2011 vanuit Jordanië naar België om te werken, maar door een verkeersongeval viel hij terug op een invaliditeitsuitkering. “Mijn cliënt raakte in geldnood en begon fietsen te herstellen en door te verkopen”, zei zijn advocaat Randall Huysentruyt. “Dat is zwaar uit de hand gelopen.”

S.A. zelf beweerde tegen de rechter dat hij niet wist dat de fietsen gestolen waren, maar zijn advocaat betwistte de heling niet. Volgens het Openbaar Ministerie verhandelde de man op grote schaal fietsen waarvan hij wist dat ze gestolen waren. “De beklaagde begon een handel in voornamelijk elektrische fietsen en leerde al snel notoire fietsdieven kennen die hem hun buit aanboden aan zeer lage prijzen. Bij huiszoekingen in zijn woning en garages werden 87 fietsen gevonden, totaal kwamen wel 955 fietsen in beeld. Sommige hadden duidelijk kapotte of vervangen sloten en bij elektrische fietsen ontbrak de batterij.”

Het parket vroeg om ruim 177.000 euro verbeurd te verklaren voor S.A. “Maar hij moest in een eerdere zaak al 30.000 euro aan uitkeringen terugbetalen”, zei meester Huysentruyt. “Met dit erbij wordt het een put waar hij nooit meer uitkruipt. Hij heeft niet al die fietsen willens en wetens als gestolen verhandeld.”

Naast S.A. staat een 56-jarige Roeselarenaar terecht die fietsen bij hem kocht en op zijn beurt verhandelde. Hij bekende de heling en riskeert anderhalf jaar cel, 4.000 euro boete en een verbeurdverklaring van 25.000 euro. Een derde man kocht slechts vier fietsen en ontkende wel dat hij wist dat ze gestolen waren.

De zoon van S.A. zou hand- en spandiensten verleend hebben via een bedrijfje. “Maar hij wist niet dat hij strafbaar bezig was door zijn vader te helpen”, zei zijn advocaat.

Vonnis op 27 januari.