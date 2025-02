Man (49) die fietser (72) in gracht duwde met dood tot gevolg doorverwezen naar rechtbank: “Gaat echt niet goed met hem”

Een 49-jarige man uit Ruddervoorde is doorverwezen naar de rechtbank voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg en schuldig verzuim. Dat besliste de Brugse raadkamer woensdagochtend. De veertiger zou een 72-jarige fietser in de zomer van 2023 na een discussie de gracht hebben ingeduwd, met alle gevolgen van dien. “Wij hebben ons niet verzet tegen de doorverwijzing”, reageert advocaat Kris Vincke.

Zondag 2 juli 2023, kort voor de middag. De zomer hing in de lucht en een 72-jarige man besloot samen met zijn vrouw een fietstochtje te maken. Het bejaard koppel vertrok vanuit thuisgemeente Zwevezele tot het plots op de grens met Ruddervoorde verkeerd liep. De zeventiger belandde in de gracht en bezweek even later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Woord tegen woord

Volgens zijn vrouw kwam vanuit de lange bocht in de tegenovergestelde richting de 48-jarige G.M. op een speedpelec aan hoge snelheid afgereden. De veertiger zou het koppel de pas hebben afgesneden en door de hoge snelheid en het manoeuvre schrok het koppel. Het slachtoffer zou G.M. hebben uitgescholden voor ‘zot’ en daarna ging het snel. G.M. maakte rechtsomkeer en gaf de zeventiger een serieuze duw waarna hij in de gracht terecht kwam. Met alle gevolgen van dien.

De verklaringen over het incident lopen uiteen. Volgens de echtgenote van het slachtoffer kreeg haar man een stevige en bewuste duw van G.M. De zeventiger verloor zijn evenwicht en kwam met een serieuze smak in de gracht terecht. Nadien nam G.M. zijn speedpedelec en vluchtte hij razendsnel weg.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en besloten een groot van de straat af te sluiten. De MUG-arts en opgeroepen ambulanciers haalden het slachtoffer uit de gracht en gaven hem ter plaatse de eerste verzorgingen. De zeventiger werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, maar daar overleed hij tien dagen later aan zijn verwondingen.

De lokale politie kon diezelfde dag nog G.M. klissen, dankzij een deel van zijn SP-nummerplaat. De speedpedelecer bracht de nacht door in de cel, maar werd daags nadien door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Volgens de verdediging is er sprake van wederzijds duw- en trekwerk. Bovendien zou het slachtoffer G.M. zélf als eerste bij het T-shirt vastgegrepen hebben. Nadien volgde heel wat duw- en trekwerk en vielen beide heren in de gracht. G.M. kroop eruit en nam de vlucht. Het bejaard koppel bleef achter: het slachtoffer in de gracht, terwijl zijn aangeslagen vrouw enkel met lede ogen kon toekijken.

Correctionele rechtbank

Het parket vroeg woensdagochtend aan de raadkamer de doorverwijzing van G.M. voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg en schuldig verzuim. De raadkamer besloot daarin mee te gaan en verwees G.M. dan ook door naar de correctionele rechtbank. “Wij hebben ons daar niet tegen verzet”, reageert advocaat Kris Vincke na afloop. Op de vraag hoe het met zijn cliënt gaat, is het antwoord duidelijk. “Echt niet goed”, reageert advocaat Vincke. “Het hele gebeuren maakt een grote indruk op hem na.”