Man (47) verdacht van slaan moeder (80) verzet zich tegen arrestatie met mes

G.V. uit Roeselare riskeert 12 maanden cel. De politie wilde de 47-jarige man oppakken na een vermoeden dat hij zijn 80-jarige moeder sloeg. Dat was niet naar zijn zin. Toen ze hem konden overmeesteren vonden ze een mes in zijn binnenzak.

Het was een thuisverpleegster die begin december vorig jaar de politie verwittigde. Een patiënte van 80 jaar zou mishandeld worden door haar zoon. Het sein om even te gaan aankloppen bij het appartement van de vrouw in Roeselare, bij wie zoon G.V. (47) inwoonde.

Pas toen de politie voor de derde keer aanbelde én een vriend hem overtuigde naar beneden te komen, nam V. de lift naar het gelijkvloers. Omdat er een vermoeden was dat hij een vuurwapen had, probeerden ze hem snel te arresteren. Niet zonder moeite.

Keukenmes

“Hij hield zijn hand in zijn jaszak en de inspecteurs hadden moeite om zijn handen op zijn rug te krijgen”, aldus de advocate van de politieagenten. “Toen bleek dat hij een keukenmes van 36 centimeter had zitten.”

Ook in de combi en op het politiekantoor wist hij met zijn woede geen blijf. Beide inspecteurs waren onder de indruk en vragen elk een morele schadevergoeding van 750 euro. Het Openbaar Ministerie wees ook op het feit dat hij zijn moeder op het hoofd heeft geslagen en haar bedreigde met een loodjesgeweer. De procureur eiste een celstraf van 12 maanden.

De beklaagde schreeuwde zijn onschuld uit. Een vriend van een vriend zou bij hem geslapen hebben en begonnen zijn met stelen, waarna het tot een discussie kwam. In dat tumult werd ook de moeder geraakt. En het mes? Dat stak de dief in zijn jaszak.

Vonnis op 7 juni.