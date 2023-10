Man (47) uit Diksmuide wordt op drie tijdstippen betrapt met verboden wapens

Een 47-jarige man uit Diksmuide moest zich bij de strafrechter in Veurne verantwoorden omdat hij op drie verschillende tijdstippen betrapt werd met iets van verboden wapens. De laatste keer gebeurde dat na een huiszoeking bij S.V. thuis inzake drugshandel, waarvoor hij nog steeds in de cel zit.

De 47-jarige man is absoluut geen onbekende voor de politie en het gerecht. S.V. verzamelde reeds dertien feiten op zijn strafblad, waarvan de laatste jaren enkele voor drugsfeiten. “Op 5 juni werd bij een onderzoek naar drugshandel ook een huiszoeking bij hem thuis gehouden”, zegt de procureur.

“Daarbij werden in zijn woonkamer enkele verboden wapens gevonden. Het gaat om een uitschuifbare wapenstok en een soort van kartelmes waar nog twee werpmessen in de schede verborgen zaten. Op 16 februari werd hij bij een verkeerscontrole in Diksmuide al eens betrapt met een boksbeugel in zijn broekzak en ook op 11 augustus vorig jaar werd hij bij een verkeerscontrole in Torhout betrapt. Toen had hij een zakmes in zijn broekzak en weigerde hij een minnelijke schikking van 200 euro te betalen. Ik vraag voor alles samen nu zes maanden cel en 800 euro boete.”

Zakmes voor job als trucker

De advocaat va S.V. vroeg mildheid. “En de vrijspraak voor het bijhebben van het zakmes. Want die had hij nodig voor zijn job als trucker. Het mes gebruikte hij om linten van paletten te kunnen doorsnijden. Daarvoor werd hij al meerdere keren gecontroleerd en telkens maakte de politie er geen zak van. Maar nu zou hij gestraft worden omdat het net in zijn verlofperiode was. Voor de andere feiten vragen we een milde straf waarbij we opmerken dat het kartelmes eerder een fantasiezwaard was. Vonnis op 3 november. (JH)