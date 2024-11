Man (44) uit Deerlijk moet boete van 800 euro betalen voor spuwen in gezicht van zorgverleners in coronatijd

Een 44-jarige man uit Deerlijk krijgt zes maanden met uitstel voor twee afzonderlijke agressieve incidenten. Hij beschimpte en bedreigde een agent en spuwde in volle coronatijd naar twee zorgverleners in het ziekenhuis. De man moet samen wel 800 euro boete betalen.

De eerste feiten dateren al van 19 maart 2021. De beklaagde F.T. kampte toen met een zware drugsverslaving en werd onder invloed de spoedafdeling van het AZ Groeninge in Kortrijk binnengebracht. In de ambulance kreeg de man al een kalmeringsmiddel toegediend maar eens dat uitgewerkt was, werd T. opnieuw agressief.

Hij spuwde een spoedarts en een verpleegkundige in het gezicht en moest uiteindelijk met vijf man, voorzien van gezichtsbescherming, naar een isolatiecel gebracht worden. De twee getroffen zorgverleners krijgen elk 350 euro schadevergoeding.

Geen onbekende

F.T. was op dat moment al geen onbekende voor het gerecht en zorgde op 6 september 2022 opnieuw voor overlast. Zijn buren belden de politie maar de agent die ter plaatse kwam, moest het op zijn beurt bekopen. T. stampte tegen zijn fiets, spuwde op zijn schoenen en schold de agent uit. “Als je nog eens aan mijn deur staat, dan sla ik u in elkaar”, dreigde T.

Sinds dit incident liet T. zich begeleiden voor zijn verslavingen en volgens zijn advocaat is hij intussen aan de beterhand. Hij moet zich vooral opnieuw aan voorwaarden houden.