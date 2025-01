Man (44) tien jaar na scheiding veroordeeld voor partnergeweld en stalking: “Op de keuring zelfs een tracker onder haar auto gevonden”

Tot twee keer toe vloog een 44-jarige man uit Waregem zijn ex naar de keel. Toen de vrouw haar auto liet keuren, kwam aan het licht hoe het kwam dat hij te pas en te onpas opdook op plaatsen waar zij ook was. “Ze leeft in angst”, aldus de advocate van het slachtoffer. De rechter veroordeelde de man tot een volledig voorwaardelijke celstraf.

Al in 2014 kwam het tot een scheiding tussen Mohamad D. en zijn echtgenote. Toch bleef de spanning rond het ex-koppel hangen. “Hij probeerde de kinderen al twee maal naar Irak of Turkije te ontvoeren”, aldus het slachtoffer.

Op 23 januari 2024 kwam het tot geweld. D. greep zijn ex bij de keel en duwde haar op bed. Bij het verlaten van de woning vernielde hij nog de elektriciteitskast. Op 13 mei kneep hij opnieuw haar keel dicht, uitte doodsbedreigingen en spuwde in haar gezicht. D. ontsnapte toen aan een aanhouding, maar kreeg wel een contactverbod opgelegd. Maar de berichten bleven komen, hij achtervolgde haar ook en dook op de plaatsen op waar zijn ex was.

Vonnis

Enkele weken later bleek bij de autokeuring dat er een trackingsysteem aan haar auto was bevestigd. “Hij nam inderdaad nog contact, maar dat gebeurde ook door haar”, aldus de verdediging. “Maar hij zal geen contact meer zoeken.”

De rechter veroordeelde D. tot een volledig voorwaardelijke celstraf van acht maanden. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van zo’n 1.150 euro betalen. (LSi)