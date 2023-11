Man (44) smokkelt 3,9 gram cannabis gevangenis binnen… en krijgt zes maanden cel en 8.000 euro boete

Een 44-jarige man uit Nieuwpoort is zwaar gestraft omdat hij een kleine hoeveelheid van 3,9 gram cannabis binnen probeerde te smokkelen in de gevangenis van Brugge. Die had hij verborgen in een pakje sigaretten. Omdat de man niet opdaagde op zijn proces en een fiks strafblad heeft, krijgt hij er liefst zes maanden cel en 8.000 euro boete voor.

Op 26 november vorig jaar verbleef de 44-jarige man uit Nieuwpoort in de gevangenis van Brugge, maar genoot hij van een beperkte detentie. “Toen hij zich na zijn dag verlof terug moest aanbieden in de gevangenis werd hij onderworpen aan een fouille”, zegt de procureur.

Verkeerd pakje meegenomen

“Daarbij werd ook de rugzak die hij bij zich had gecontroleerd. In die rugzak vond een cipier een kleine hoeveelheid van 3,90 gram cannabis verborgen in een pakje sigaretten. De man verklaarde dat hij van een verjaardagsfeestje kwam en daar per ongeluk het verkeerde pakje sigaretten mee nam en de drugs eigenlijk van zijn vriendin waren. Hij kreeg een tuchtstraf en bij zijn herverhoor gaf hij toch toe dat de drugs van hem waren. Het is de tweede keer dat hij met drugs betrapt wordt in de gevangenis en heeft al 25 voorgaande op zijn uitgebreide strafblad.”

Omdat hij niet opdaagde voor zijn proces en omwille van zijn strafblad kreeg de man de volle laag: hij kreeg zes maanden cel en moet 8.000 euro boete effectief betalen. (JH)