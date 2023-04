Man (43) uit Veurne met cannabisverslaving doet opvallende verklaring bij strafrechter: “Ik woonde thuis en had dus geld er te kopen”

Een 43-jarige man uit Veurne had een opvallende verklaring in petto voor de strafrechter om uit te leggen waarom hij jarenlang joints rookte. “Ik woonde tot voor kort thuis en werk al lang. Ik had dus geld genoeg om drugs te kopen”, sprak de man.

De 43-jarige man kwam in het vizier van de politie toen ze de gsm uitlazen van een man die net bij een controle betrapt was op het bezit van cannabis. Daarbij bleek dat hij ook af en toe joints verkocht en een van zijn klanten was de 43-jarige man uit Veurne. “Hij gaf dat aan de politie ook toe”, sprak de procureur. “En hij gaf zelf aan dat hij tot vier joints per dag rookte, maar daar na de kerstvakantie mee wou stoppen. Ik ben benieuwd of dat gelukt is.”

Daar antwoordde de man volmondig ‘ja’ op. “Die verklaring was een beetje overdreven. Ik rookte die periode wel vier joints per dag, maar dat duurde maar enkele weken door mijn werksituatie. En omdat ik nog thuis woonde en dus geld genoeg had om drugs te kopen. Maar intussen woon ik alleen, gaat het goed op mijn werk en kan ik mijn geld niet meer besteden aan drugs. Ik ben dus clean.”

De man stemde toe om via urinetesten en gesprekken te bewijzen dat hij volledig van de drugs af is en stapte in het drugsbehandelingstraject van de rechtbank ik. Over twee maanden komt hij terug voor een evaluatie. (JH)