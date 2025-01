Man (42) valt in slaap, veroorzaakt ongeval én pleegt vluchtmisdrijf onder invloed van cocaïne

Een 42-jarige man uit De Haan stond dinsdagochtend terecht voor de Brugse politierechtbank. De veertiger veroorzaakte in de badplaats een verkeersongeval en pleegde vluchtmisdrijf. Na controle bleek de man onder invloed van cocaïne te zijn. “Hij ging door een moeilijke periode”, zegt meester Ellen Eneman.

Het was op 19 april 2024 dat de werkgever van de veertiger plots telefoon kreeg. De man vertelde eerlijk aan zijn bazin dat hij aan een tramoversteekplaats in De Haan met de firmawagen enkele metalen beugels had geraakt, maar was doorgereden. De werkgeefster besloot het heft in eigen handen te nemen en de politie in te lichten. Enkele agenten gingen in de buurt op zoek naar de man.

De werknemer werd geklist en bleek onder invloed van cocaïne rond te rijden. Dinsdagochtend werd de man in de Brugse politierechtbank verwacht. “We betwisten de feiten niet”, zegt meester Ellen Eneman. “Meneer reed met een bestelwagen van het werk en was in slaap gevallen. Hij ging door een moeilijke periode met zijn vriendin, die weinig slaap nodig had en mijn cliënt wakker hield.” In de bestelwagen zat ook nog een collega, maar die was niet aan het opletten toen het ongeval gebeurde.

Vonnis

De Brugse politierechter besloot de man te veroordelen tot een geldboete van 3.200 euro, waarvan 800 euro met uitstel. De man kreeg een rijverbod van 5 maanden opgelegd en werd bovendien ongeschikt verklaard om nog met een voertuig te mogen rijden. “Je zal dus nog even beroep moeten doen op het openbaar vervoer”, klonk het nog. (CCA)