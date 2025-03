Man (41) riskeert één jaar cel na jarenlang partnergeweld: “Ze provoceerde zelf en die foto’s? Vervalst”

Een 41-jarige man uit Veurne riskeert één jaar cel met uitstel onder voorwaarden omdat hij bijna vier jaar lang zowel verbaal als fysiek geweld pleegde op zijn partner. Volgens de advocaat van het slachtoffer zitten er foto’s in het dossier waarop de vrouw bont en blauw geslagen was. Maar daar had K.K. zijn eigen mening over. “Die foto’s zijn vervalst. En voor het overige was het zij die mij provoceerde en met al mijn geld ging gaan lopen.”

De 41-jarige K.K. en slachtoffer B. hadden tussen 2020 en 18 december vorig jaar een relatie en hebben samen een kind. Maar volgens de vrouw liep de relatie al van in het begin fout. Het feit dat K.K. nog maar enkele jaren in België woont en het Nederlands niet volledig machtig is, droeg daar zeker aan bij, maar volgens slachtoffer B. was de oorzaak elders te zoeken. Dat deed haar advocaat Marietta Voskanian uit de doeken in de rechtbank.

Dagelijks geweld en vernielingen

“De relatie was van in het begin problematisch”, zegt meester Voskanian. “Het ging steeds meer over naar huiselijk geweld, zowel verbaal, mentaal als fysiek. Voor K.K. was dat het nieuwe normaal. B. werd ook geïsoleerd van haar familie. Het evolueerde zelfs dat ze voor de meest banale dingen slagen kreeg, met de vuisten. De foto’s in het dossier spreken boekdelen. Daarop is ze bont en blauw te zien. Ze heeft meermaals geprobeerd om van hem weg te gaan, maar dan werd er gedreigd: “ik neem jou en je dochter mee naar Oekraïne, dood jullie en verstop je daar in de bossen.” Nog steeds heeft ze schrik van hem. Daarom installeerde ze een alarmsysteem thuis en loopt ze rond met een alarmknop. We vragen hem een strikt contactverbod op te leggen.”

Er werd een schadevergoeding van 10.000 euro gevraagd, ook voor de vernielingen die K.K. aanbracht aan laptops en gsm’s.

Vervalst

K.K. riskeert één jaar cel met uitstel onder voorwaarden. “Maar we vragen de vrijspraak”, zegt zijn advocaat. “Als hij zo’n misdadiger was, waarom bleef ze dan al die tijd bij hem? Omdat hij veel geld verdiende en schulden maakte voor haar. De relatie verliep moeizaam, dat klopt, maar dat komt omdat K.K. een taalprobleem had en B. heel veel provoceerde. Er zijn geen bewijzen van slagen, het was hoogstens een duw. Die foto’s in het dossier bewijzen ook niks, die zijn volgens ons ook gewoon vervalst.”

Vonnis op 18 maart. (JH)