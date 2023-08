Man (41) op weg naar assisen voor gruwelijke roofmoord op buurvrouw in Oostende

De Brugse raadkamer is van oordeel dat een 41-jarige Iraakse Oostendenaar zich voor het hof van assisen moet verantwoorden voor de roofmoord op zijn buurvrouw. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Khaldoon A. sneed het lichaam van het slachtoffer in stukken.

De bal ging op 9 maart 2020 aan het rollen met de verdwijning van Emmy G. (67) uit Oostende. In het onderzoek naar die onrustwekkende verdwijning kwam een bewoner van hetzelfde gebouw in de Voorhavenlaan als mogelijke betrokkene in het vizier van de speurders. In het appartement van de man werden sporen van bloed en geweld aangetroffen.

Twee dagen na de verdwijning bevestigde het parket dat de verdachte zijn betrokkenheid bij de feiten had bekend. Khaldoon A. beweerde dat hij op een racistische opmerking zou gereageerd hebben door een glas tegen het hoofd van zijn buurvrouw te gooien. Na de feiten sneed A. het lichaam van het slachtoffer in stukken. Tijdens een zoekactie werden op 12 maart 2020 inderdaad stoffelijke resten van het slachtoffer aangetroffen in de Spuikom, vlakbij de plaats van de feiten. De volgende dagen leverden bijkomende zoekacties niets meer op.

Psychische problemen

De verdachte zou met psychische problemen kampen en verklaarde ook zelf dat hij ziek is. De gerechtspsychiater kwam volgens meester Kris Vincke echter tot de conclusie dat Khaldoon A. wel degelijk toerekeningsvatbaar is. Ook het moraliteitsonderzoek, dat deels in Irak werd uitgevoerd, is al een tijdje afgerond.

Het Brugse parket vroeg in de eindvordering om de Irakees naar het hof van assisen te verwijzen voor roofmoord. Vrijdagochtend besliste de raadkamer dan ook om het dossier naar de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) te sturen, de laatste stap op weg naar een assisenproces. Het proces zal ten vroegste in het voorjaar van 2024 van start gaan.