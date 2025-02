Man (40) riskeert twee jaar cel voor poging doodslag op nieuwe vriend ex bij schermutseling: “Keel maar maximaal twee minuten dicht geknepen”

Wellicht was het een foute inschatting maar een 40-jarige man uit Avelgem die probeerde een schermutseling met de nieuwe vriend van zijn ex te minimaliseren, deed zonder advocaat zijn zaak geen goed. “Hoelang ik zijn keel heb dichtgeknepen? Niet zo lang, maximaal 2 minuten”, antwoordde hij op een vraag van de rechter en in een poging om aan de poging doodslag onderuit te geraken. Er hangt twee jaar cel boven zijn hoofd.

Op 22 augustus 2022 reed Jeffrey S. van zijn job naar zijn appartement in Avelgem. “Plotseling merkte ik dat mijn ex en haar nieuwe vriend achter mij reden en aan het bumperkleven waren”, deed hij het relaas van de gebeurtenissen aan de rechter. Ik parkeerde me in de buurt van mijn appartement, stapte uit en wou naar binnen gaan. Maar mijn ex en die vriend riepen en tierden, en daagden me uit. Ik bleef aanvankelijk rustig en wou gewoon mijn frietjes gaan opeten. Maar plots ontplofte ik.”

Blauw

S. nam de nieuwe vriend van zijn ex met een voetveeg te grazen, ging er op de grond gaan opzitten en kneep zijn keel dicht. “Tot die man blauw zag, met twee handen”, getuigde een andere appartementsbewoonster. “Zijn vriendin trok hem weg.” “Ik kneep wel een beetje”, gaf S. toe. “Maar niet zo lang, maximaal 2 minuten.” “Weet je dat iemand gemiddeld zijn adem maar een minuut kan inhouden?”, vroeg de openbare aanklager zich af.

Voorwaarden

Voor poging doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen vorderde ze twee jaar effectieve celstraf. “Hij probeerde hem te wurgen. En zonder die vriendin was hem dat misschien wel gelukt ook.” S. vroeg de rechter er met een voorwaardelijke straf vanaf te kunnen komen. Hij toonde zich bereid begeleidende voorwaarden te volgen. Of hij na zijn verklaringen aan de poging doodslag onderuit zal komen en enkel voor opzettelijke slagen en verwondingen zal worden veroordeeld, is zeer de vraag.

Vonnis op 11 maart. (LSi)