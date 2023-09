Man (39) verliest milt na gevecht met ijzeren staaf, beschuldigde vraagt vrijspraak: “Wettelijke zelfverdediging”

Ze waren vrienden, maar na een uitstapje raakten ze in een gevecht verwikkeld. Patrick C. (47) uit Zonnebeke haalde daarbij uit met een ijzeren staaf, zijn kompaan Joost C. (39) uit Roeselare verloor daardoor zijn milt. P.C. riskeert twee jaar cel, maar vroeg de vrijspraak.

Hij had nog gedaan voor goed. Patrick C. (47) uit Zonnebeke wou zijn vriend Joost C. (47) afzetten in Roeselare nadat ze hadden afgesproken om pita te eten. De man had een glas te veel op en zou ook onder de morfine hebben gezeten. Toen die vriend niet binnen mocht bij zijn vriendin, hoopte hij te kunnen blijven slapen bij Patrick C. Die weigerde en zo ontstond een discussie.

Uit de hand gelopen

Die discussie ontaardde in een gevecht waarbij Patrick C. een ijzeren staaf gebruikte en Joost C. een bezemstok. Voor die laatste eindigde de schermutseling in het ziekenhuis. Hij moest zelfs zijn milt laten verwijderen. Het Openbaar Ministerie tilt daar zwaar in en eist een celstraf van twee jaar en een boete van 1.600 euro voor Patrick C.

Ook Joost C. riskeert een celstraf van acht maanden en een boete van 800 euro voor zijn aandeel in het gevecht. Voor de raadsman van Patrick C. is dat aandeel echter duidelijk. “Het is een schoolvoorbeeld van wettelijke zelfverdediging. Geweld was de enige manier om hem af te wenden”, klonk het.