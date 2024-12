Man (39) riskeert jaar cel nadat hij agente bijna aanrijdt: “Hij was stomdronken en dus ontoerekeningsvatbaar”

Een 39-jarige man uit Zwevegem riskeert een jaar cel omdat hij opzettelijk zou zijn ingereden op een politieagente. Die kon nog net opzij springen. De advocaat van de man beweert dat hij haar nooit gezien had en dat hij bovendien ontoerekeningsvatbaar was omdat hij stomdronken achter het stuur zat.

De beklaagde D.C. kampte al lange tijd met een alcoholprobleem, maar was al bijna anderhalf jaar nuchter toen hij op 25 januari dit jaar herviel in drankmisbruik. C. had geen geldig rijbewijs meer en stond nog onder voorwaarden, maar stapte toch in zijn wagen. Hij veroorzaakte een klein ongeval met blikschade, nam de vlucht en reed zich vast in de file nabij het station van Kortrijk.

0,83 promille

Rond 17 uur kreeg de politie van zone Vlas een melding over onverantwoord rijgedrag en een patrouille wou D.C. staande houden. Een agente stapte uit de combi, stak haar hand op en maakte oogcontact met C. Zijn wagen stond bijna stil, maar plots gaf de man gas en hij reed over het voetpad weg. De agente moest opzij springen. “Het heeft wel een indruk nagelaten”, zei de agente zelf. “Ik ben flik in hart en nieren en ik ga graag naar mijn job, maar ik kom ook graag terug thuis. Meneer was een gevaar op de baan en ging vroeg of laat iemand aanrijden.”

Zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke ging echter vol voor de vrijspraak. “Het was donker en initieel lagen de zwaailichten van de combi niet aan, niemand had door dat het de politie was. Mijn cliënt had die dag bovendien op amper een halfuur tijd gedronken tot hij 0,83 promille in zijn bloed had. Dan ben je stomdronken.”

“Ze hebben hem even later met getrokken wapen gearresteerd en mijn cliënt keek gewoon verdwaasd. Dan zou hij een halfuur eerder in het donker wel een agent met een opgestoken arm opgemerkt moeten hebben. Hij was zich niet van de toestand bewust en was ontoerekeningsvatbaar.”

Schuldbesef

D.C. zelf was erg emotioneel en kon zich niets van de feiten herinneren. “Ik wil eigenlijk justitie bedanken om mij zo hard aan te pakken en op te sluiten”, snikte C. “Dat liet een serieuze indruk na. Wat er ook gebeurt, ik ga nooit meer alcohol drinken.”

In het strafrecht is doorgaans voorzien dat, wie zichzelf door drugs of alcohol in een bepaalde toestand brengt, normaal niet als ontoerekeningsvatbaar gezien kan worden. Meester Vandemeulebroucke zwaaide echter met rechtspraak waarbij dit in het verleden toch aanvaard werd. “Een alcoholprobleem is gewoon een geestesstoornis”, besloot de advocaat.

Vonnis op 13 januari.