Man (39) bedreigt in ontbloot bovenlijf buurvrouw met loodjesgeweer: “Weg sfeer”

In ontbloot bovenlijf zwaaide hij met een loodjesgeweer omdat de buren te veel lawaai zouden maken. Het kan M.P. (39) uit Rekkem nu een celstraf van vier maanden opleveren. De man betoonde spijt.

Een zwoele zomernacht was het 15 augustus vorig jaar. Enkele bewoners van de Tibeertstraat genoten er ook na middernacht nog van. Iets te luid, volgens enkele mensen uit de buurt. Er zouden al verschillende buren geklaagd hebben over het nachtlawaai, maar bij M.P. (39) uit Rekkem deed het de potjes overkoken.

Hij stormde uit zijn huis met een geweer, wat later een gasdrukpistool zou blijken, en stapte in ontbloot bovenlijf af op de buurvrouw die vrienden op bezoek had. “Weg sfeer”, aldus de Procureur des Konings. “Het bleek dan wel geen echt wapen te zijn, je kunt dat niet zien. Hij richtte het geweer ook nooit op de vrouw, maar het blijft indrukwekkend.”

Hoofd aan hoofd

Er werden dan ook vier maanden cel en een boete van 800 euro gevraagd. M.P. meende dat een van de mannen die bij de buren vertoefden hoofd aan hoofd ging staan met zijn vriendin. Dat kon hij niet pikken. “Hij wou zijn vrouw redden in de hoop alles niet verder te laten escaleren. Het was een spijtige eenmalige misstap”, aldus zijn advocaat, die de opschorting van straf vroeg.

Vonnis op 13 november. (JDr)