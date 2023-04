Man (38) uit Lo-Reninge volgt drugstraject nadat hij bij verkeerscontrole rijbewijs kwijtspeelde

Een 38-jarige man uit Lo-Reninge stapt via de rechtbank in op een drugsbegeleidingstraject. Hij bleek vorig jaar tijdens een verkeerscontrole onder invloed van cannabis te zijn waarna de politierechter hem levenslang ontzegde om met de wagen te rijden. “Ik ben zelfstandige en mijn werk lijdt hier nu onder. Ik wil er vanaf”, sprak de man.

De man werd op 1 juli vorige zomer betrapt tijdens een verkeerscontrole. “Het ging om een routinecontrole waarbij vermoedens waren dat de man drugs had gebruikt”, zegt de procureur. “Hij legde inderdaad een positieve speekseltest af. In zijn wagen werden twee XTC-pillen en wat MDMA gevonden. De man erkende de feiten maar vond het wel onterecht dat hij werd gecontroleerd. Hij betaalde nadien ook de 175 euro minnelijke schikking niet en daarom staan we vandaag voor de correctionele rechter. Ik stel voor dat hij instapt in het drugsbehandelingstraject.”

De betrapping had nog vervelende gevolgen voor de man want op 1 oktober moest hij zich bij de politierechter verantwoorden, waar hij verstek liet. Hij werd veroordeeld en werd op basis van artikel 42 door de politierechter levenslang ontzet om een motorvoertuig te besturen.

Zelfstandige

“Intussen zit ik al vijf maanden zonder rijbewijs”, sprak de man. “Ik ben een zelfstandige en heb het op die manier erg moeilijk om mijn klanten te kunnen bedienen. Daarom alleen al wil ik af van de drugs. Ik ben overigens goed bezig want al een jaar volg ik ambulante begeleiding en ik ben eigenlijk al van de drugs af.”

De man stapte alsnog in de DBT-regeling. Dat betekent dat hij wekelijks langsgaat bij de justitie-assistent en urinestalen laat afnemen. Hij moet zich ook aanbieden bij het drugsexpertiseteam. Na twee maanden moet hij verslag uitbrengen bij de strafrechter. Bij een positief doorlopen traject wacht hem normaal een gunstigere straf. (JH)