Man (38) uit Diksmuide riskeert drie jaar later alsnog naar gevangenis te moeten na wurgpoging met broeksriem

Een 38-jarige man uit Diksmuide riskeert drie jaar na zijn vonnis voor een wurgpoging met zijn broeksriem op zijn ex-vriendin alsnog naar de gevangenis te moeten. S.D. kreeg 40 maanden cel, 25 met uitstel, maar hield zich niet aan zijn voorwaarden. “Hij veegde er de laatste tijd zijn voeten aan en moet de gevolgen nu dragen”, vindt de procureur.

Op 26 mei 2020 kreeg de 38-jarige S.D. uit Diksmuide een grote gunst van de strafrechter in Veurne. De man riskeerde vier jaar effectief voor een brutale poging tot doodslag op zijn ex-vriendin op oudejaarsavond 2019. Hij kreeg echter 40 maanden celstraf, waarvan 25 met uitstel. Uiteindelijk zat hij zelfs slechts zes maanden in de gevangenis. Een milde straf voor zware feiten.

Wurgpoging met broeksriem

Op oudejaarsavond 2019 kwam het ex-koppel, dat acht jaar samen was maar al enkele maanden uiteen was, nog eens samen voor de gelegenheid. Het koppel was uit elkaar gegaan door herhaaldelijk partnergeweld door S.D. Die avond had S.D. alweer zwaar gedronken en speed gebruikt. Hij vroeg zijn ex om seks, maar toen ze weigerde ging hij door het lint.

Hij bond zijn broeksriem rond haar hals en probeerde haar te wurgen. De jonge kinderen waren tijdens de feiten aanwezig. De rechter noemde de feiten weerzinwekkend. “Moesten er beelden van zijn, zouden die door merg en been gegaan zijn”, noemde hij het.

S.D. kreeg dus de celstraf grotendeels met uitstel, en dat was een grote gunst. Hij moest wel voorwaarden naleven, en daar liep het volgens het openbaar ministerie nu fout.

Emotioneel gekraakt

“In het begin liep het goed maar na een tijdje onderhield hij geen contact meer met zijn justitie-assistent, verscheen hij tweemaal niet voor de probatiecommissie, was hij niet aanwezig tijdens huisbezoeken en daagde hij niet op bij de apotheker voor zijn verplichte inname van antabuse. Hij wist wat er boven zijn hoofd ging en moet daar nu de gevolgen van dragen.”

S.D. riskeert dus alsnog 25 maanden naar de gevangenis te moeten. Zijn advocaat Mathieu Langerock vraagt dat niet te doen. “Hij is een tijdje ziek geweest, heeft daarvoor doktersbriefjes maar liet na dit te melden.”

Ook S.D. vraagt mildheid. “Ik nam mijn voorwaarden heel serieus maar zat er een tijdje volledig door nadat het verblijf in de gevangenis me emotioneel kraakte”, sprak hij. “Ik kreeg ook persoonlijke problemen. Maar ik ben bereid om er opnieuw volledig voor te gaan.” Vonnis op 13 juni. (JH)