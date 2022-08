Man (37) uit Roeselare riskeert 4 maanden cel nadat hij vriend buiten westen mept

Een 37-jarige man uit Roeselare sloeg een kennis bewusteloos bij een uit de hand gelopen ruzie. Hij was geen onbekende voor het gerecht en riskeert vier maanden cel en een boete van 800 euro.

Beklaagde L.R. uit Roeselare moest zich voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor een vechtpartij die al dateert van 10 april 2020. Volgens de procureur was er een getuige en heeft de man de feiten bekend, maar toch duurde het meer dan twee jaar voor zijn proces moest voorkomen.

Gebroken neus

“Op de avond van de feiten was de beklaagde in het huis van een vriend in Roeselare”, zei de procureur tijdens het proces. “Hij kreeg daar ruzie met een broer van die vriend en sloeg hem daarbij op zijn neus. Het slachtoffer raakte bewusteloos en liep een gebroken neus op.”

De man was na de feiten ook tijdelijk arbeidsongeschikt. L.R. liep al drie eerdere veroordelingen op voor de politierechtbank. Voor zijn correctioneel proces gaf hij verstek.

Vonnis op 5 september.

(JF)