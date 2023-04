Man (37) uit Beernem riskeert twee maanden cel voor vernielen garagepoort in Veurne, eigen bromfiets zou hem kunnen de das omdoen

Een 37-jarige man uit Beernem riskeert twee maanden cel voor het vernielen van een garagepoort in Veurne. Y.V. ontkent echter alles en er zijn weinig bewijzen. Alleen werd na de feiten een bromfiets gehoord en kort daarna negeerde een bromfietser een gesloten spoorwegovergang. Ook daarvan wordt Y.V. verdacht.

De feiten gebeurden op 14 november 2021 in Veurne. Op straat kwam het tot een discussie tussen een vrouw uit Veurne en de 37-jarige Y.V. Dat gebeurde aan de achterkant van een woning waar garages staan. De vrouw ging naar binnen om haar partner te zoeken toen ze plots veel kabaal hoorde, meteen gevolgd door het geluid van een vertrekkende bromfiets.

Toen ze ging kijken was Y.V. verdwenen en bleek de garagepoort vernield te zijn. Er zijn geen harde bewijzen dat Y.V. de feiten zou hebben gepleegd. Wel werd kort daarna een bromfietser betrapt die de gesloten spoorwegovergang in Veurne negeerde. Die bromfiets werd door de politie teruggevonden aan de woning waar Y.V. toen verbleef. De man blijft echter alles ontkennen. “Het is woord tegen woord en hij ontkent alles”, sprak zijn advocaat. “Ook de bromfietser werd niet herkend want hij droeg en helm. Bij de politierechter vroegen we ook voor die feiten de vrijspraak.”

De man riskeert voor de feiten van vernieling wel twee maanden cel en 800 euro boete. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij al liefst 29 veroordelingen op zijn strafblad. Vonnis op 26 mei. (JH)