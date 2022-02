Man (37) die met zelfgemaakte houten spies rond liep in Bredene moet zes maanden naar de cel

Een 37-jarig Bruggeling kreeg dinsdagmorgen een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 800 euro omdat hij met een zelfgemaakte houten spies rond liep in Bredene. Opvallend: vorig jaar kreeg hij al eens een celstraf van 40 maanden voor een poging tot moord.

Kevin V. werd op 13 december 2020 door de politie gecontroleerd. Hij was naar eigen zeggen op zoek naar het huis van zijn schoonmoeder. In zijn rugzak vond de politie een houten spies met uitstekende bouten. Op de vraag waarom hij die bij had, kwam een behoorlijk Brugs antwoord: “Vo wa peis je dak da bie èn?”

Moordpoging

V. kreeg een minnelijke schikking aangeboden, maar betaalde die niet. Volgens zijn advocaat omdat hij toen in de gevangenis zat en die niet ontving. Op 10 mei vorig jaar werd V. namelijk al veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden voor een moordpoging in Dudzele.

Hij had namelijk een andere man, die avances maakte bij zijn vriendin, met een schroevendraaier en een mes in de keel gestoken. Hij kreeg er dinsdag een celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro bovenop.

(TL)