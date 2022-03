Man (36) voor rechter na misbruik buurmeisjes en nichtje: “We willen dat hij verhuist”

Eerst zijn 8-jarig nichtje, enkele jaren later volgden 4 buurmeisjes. Een 36-jarige man uit Wervik riskeert voor de correctionele rechtbank van Kortrijk 8 jaar cel voor seksueel misbruik van 5 jonge meisjes. Ze speelden nietsvermoedend samen op de Playstation of genoten van de jacuzzi, tot de man telkens een stap verder ging. “Elke dag worden we nog met hem geconfronteerd. Zo is de verwerking van de trauma’s moeilijk”, klonk het bij één van de ouders van een slachtoffer.

April 2020. Een meisje verklapt aan haar buurmeisje dat een buurman haar in de jacuzzi wellicht per ongeluk ongepast heeft aangeraakt. Het is voor het andere meisje het sein om niet langer te zwijgen en te vertellen dat de buurman haar al 2 jaar lang seksueel misbruikt. Ongepaste, seksueel getinte sms’jes, ongepaste aanrakingen, ‘kietelspelletjes’ maar ook penetraties, zo blijkt tijdens de verhoren bij de politie.

De buurman is eigenlijk geliefd in de buurt. De jonge meisjes uit de buurt zijn er altijd welkom om spelletjes op de Playstation te spelen of even te genieten in de jacuzzi. “Hij was eigenlijk een vriend van ons gezin. Ik nam hem regelmatig mee naar de werkplek waar we beiden werkten, nodigde hem uit op de communie van ons dochter”, vertelde de moeder van een slachtoffer met bevende stem aan de rechter. “Ze bleef er zelfs eens een nacht slapen. Ik hou er nog altijd zelf schuldgevoelens aan over.”

Nooit meer alleen buiten

“Ik was 9 jaar. Aanvankelijk vroeg ik me af of wat gebeurde misschien normaal was”, getuigde het meisje moedig. “Ik voel me rot en schuldig. Ik nam immers ook mijn vriendinnetje mee en bij haar gebeurde hetzelfde. Hij nam me mijn onschuld, mijn jeugd af. Ik kom nooit meer alleen buiten. Als er een man nadert, steek ik altijd de straat over.” Voor de buurmeisjes en hun ouders is het onbegrijpelijk dat hij nog altijd vlakbij, naast een speelpleintje, woont.

Na de klachten van de eerste twee meisjes volgde nog een derde en vierde buurmeisje. Het nieuws sloeg ook bij de familie van de dader in als een bom. Maar het werd nog erger. Ook de dochter van zijn oudere broer biechtte op dat ze al in 2009 tussen haar 8ste en 12de misbruikt werd door haar oom. Ze vertelde jaren niets omdat ‘nonkel’ zei dat “dit de familie zou verscheuren”.

Klik

De Wervikaan bleef ontkennen, tot hij de dagvaarding voor de rechtbank in de brievenbus kreeg. “Het was een proces om tot bekentenissen te komen”, gaf zijn advocate Céline Heinkens toe. “Hij maakte ondertussen een klik, laat zich begeleiden en is bereid schadevergoedingen te betalen.”

“Hij voelde onvoldoende aan dat hij grenzen overschreed. Mede door zijn verstandelijke beperking. Hij is dan wel 36 jaar maar heeft slechts een IQ van 53, van een tienjarige. Een verblijf in de cel is geen oplossing. Hij moet medisch en psychologisch begeleid en geholpen worden.” Ze vroeg de rechter een voorwaardelijke celstraf met begeleidende voorwaarden op te leggen.”

Met een contactverbod met de slachtoffers verklaarde ze zich akkoord, met een perimeterverbod niet. “Dat zou betekenen dat hij moet verhuizen en ook zijn ouders, die vlakbij wonen en hem veel helpen, niet meer zou kunnen bezoeken.”

“Ik heb ook het geld niet om te verhuizen”, voegde de dertiger er aan toe. “Ik bied mijn excuses aan en zal er voor zorgen dat het niet meer gebeurt.” Ondertussen heeft hij zelf een dochtertje van bijna 4 jaar. “Wat als jou dochter het slachtoffer zou zijn, hoe zou je je dan voelen?”, vroeg de rechter zich luidop af.

“Hij verschuilt zich achter zijn verstandelijke beperking maar wist heel goed waar hij mee bezig was”, vond de openbare aanklager. “Ik hoop dat hij beseft hoeveel leed hij heeft veroorzaakt.” Ze vorderde een celstraf van 8 jaar. Vonnis op 23 maart. (LSi)