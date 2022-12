Man (36) uit Meulebeke krijgt één jaar cel en boete van 8.000 euro voor drugshandel

De 36-jarige Benaïssa Y. uit Meulebeke moet een jaar de cel in voor drugshandel. Op zijn proces ontkende hij nochtans de feiten. Op zijn rekening werd 46.000 euro gestort zonder duidelijke oorsprong, maar volgens zijn advocaat “ben je maar een loser als je amper 46.000 euro overhoudt aan twee jaar dealen”.

Benaïssa Y. werd eerder al veroordeeld voor drugsfeiten, maar leek zich sinds begin 2018 opnieuw in te laten met drugs. De politie observeerde lange tijd zijn huis en viel uiteindelijk op 15 maart vorig jaar bij hem binnen. In de woning vonden de agenten drugs, veel cash geld en meerdere gsm’s.

In het onderzoek verklaarden liefst negentien afnemers dat ze hun drugs bij Y. kochten en ook de 46.000 euro op zijn rekening waarvoor de man geen uitleg had, was erg verdacht. “Toch hield hij zich van de domme”, zei de procureur op het proces. “Hij maakte er een grap van tijdens zijn verhoor.”

De advocaat van Y. probeerde tevergeefs de schuld af te schuiven op de broer van zijn cliënt, al was die niet eens in de zaak opgenomen. “De afnemers in het dossier weigerden iets slechts over zijn broer te zeggen, zo kwamen ze bij mijn cliënt uit.”

Naast de celstraf moet Y. ook 8.000 euro boete betalen. (JF)