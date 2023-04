Man (36) uit Alveringem wil na 23 jaar af van cannabisverslaving: “Het is genoeg geweest”

Een 36-jarige man uit Alveringem moest zich voor de strafrechter in Veurne verantwoorden nadat bij hem en in zijn woning cannabis werd gevonden. De man blijkt er al 23 jaar lang verslaafd aan te zijn. “Maar nu is het genoeg geweest en wil ik er vanaf”, sprak hij.

Tijdens een routinecontrole werd de man vorig jaar betrapt met een hoeveelheid cannabis op zak dat wat in elkaar gestampt was. Er volgde nadien een huiszoeking met toestemming bij hem thuis waar nog wat cannabis gevonden werd. “De man verklaarde zelf al 23 jaar gebruiker te zijn en de cannabis telkens in kleine hoeveelheden op internet te kopen”, sprak de procureur. “Zelf verkocht hij ook af en toe eens iets door. De man werkt in de horeca en zou er beter alles aan doen om van zijn verslaving af te raken.”

Dat besefte hij blijkbaar ook. “Ik leg nu al wekelijks urinetesten af omdat de zaak ook voor gekomen is bij de politierechter. Daar riskeer ik mijn rijbewijs kwijt te raken. Ik ben intussen al 23 jaar gebruiker maar nu is het echt genoeg geweest.”

De rechter gaf de man de kans in te stappen in het drugsbehandelingstraject. Daarmee stemde hij toe. Binnen twee maanden komt de man terug voor een evaluatie. (JH)