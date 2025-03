Man (34) krijgt werkstraf omdat hij in dronken bui café-uitbaatster verwondt in gezicht

Een 34-jarige man moet een werkstraf van 75 uren vervullen nadat hij in een dronken bui binnenbrak op het terras van een horecazaak in Nieuwpoort. Hij werd er betrapt door de zaakvoerster en deelde haar een harde slag op de kin uit. Ze liep daarbij een snijwonde van acht centimeter op.

De feiten dateren van 8 juni vorig jaar en de uitbaatster van een horecazaak in Nieuwpoort liep daarbij een stevige verwonding op. Ze werd er ‘s nachts aangevallen door de dronken 34-jarige M.V. “De man was onder een ketting gekropen om zich naar de achterzijde te begeven”, sprak de advocaat van het koppel van de zaak. “Toen ze hem confronteerden, begon hij te slaan. Daarbij raakte hij, vermoedelijk met iets scherp, de kin van de vrouw. Zij liep daarbij een snijwonde van 8 centimeter op aan de kin. We vragen haar esthetische schade te onderzoeken en vragen voor haar 2.850 euro schadevergoeding en voor hem 2.469 euro.”

De procureur eiset voor M.V. een straf. “Het gaat om woonstschennis. Die mensen zagen licht op het terras en gingen kijken. Daar werden ze geconfronteerd met een agressieve M.V. die een sigaretje wou roken en al zes Duvels op had. Daarop viel hij de vrouw aan. Ik eis zes maanden cel en 400 euro boete. M.V. is bij ons al gekend na acht veroordelingen.”

Vonnis

De man zelf vergoelijkte de feiten. “Het was een moeilijke periode en ik dacht toen niet na. Maar nu heb ik me herpakt en ben ik goed bezig de laatste tijd.” Hij kreeg nu een werkstraf van 75 uren en 400 euro boete opgelegd en moet de vrouw een schadevergoeding betalen. (JH)