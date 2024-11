Man (34) gooit bierglas in gezicht tijdens caféruzie: “Littekens zullen altijd blijven”

Een 34-jarige man uit Gullegem riskeert een werkstraf te moeten vervullen nadat hij betrokken raakte bij een caféruzie in The Possé in Oostduinkerke. Daarbij gooide hij een bierglas in het gezicht van zijn slachtoffer, die daar enkele littekens aan overhoudt. De man eist er 19.700 euro voor. “Ze zullen immers altijd blijven, weggaan kunnen ze niet meer”, zegt het slachtoffer.

Op 8 maart van dit jaar kregen de 34-jarige K. uit Gullegem en slachtoffer E. het buiten The Possé met elkaar aan de stok. De reden daarvoor verschilt nogal. “Hij maakte de hele tijd avances naar de vriendin van E. en wou toen hij buiten een sigaretje ging roken zijn kans wagen”, sprak de advocaat van E. “Toen hij hem aanmaande daarmee te stoppen werd K. agressief, probeerde hem op de grond te werken en deelde vervolgens een kopstoot uit. Daarna gooide hij een gebroken bierglas in zijn gezicht. In het ziekenhuis moest een klein stukje glas uit zijn oog verwijderd worden. Hij heeft veel geluk dat hij niet blind raakte maar toch is er schade aan zijn netvlies en liep hij enkele littekens op.” Dat beaamt ook E. “De littekens zullen ook nooit meer weggaan.” Er werd 19.700 euro schadevergoeding geëist. Het openbaar ministerie vorderde voor K. een werkstraf.

Uitlokking

De advocaat van K. vond dat het verhaal anders in elkaar zat. “Er is geen sprake van avances. K. is een gelukkig getrouwde man en die vrouw zou toch veel te jong zijn. Het is wel zo dat hij niet meer in The Possé moest zijn en wat teveel gedronken had. Het was E. die tijdens een discussie hem onnodig vastnam en een beweging maakte. Dat is volgens ons uitlokking. Daarop reageerde hij inderdaad fout door de kopstoot te geven. Het bierglas, dat geheel was, werd eerder per ongeluk naar hem gegooid toen het uit zijn handen glipte. De schadevergoeding van 19.700 euro kan volgens ons nooit toegekend worden omdat er geen deskundige dat bekeek. Wij weten niet hoe het slachtoffer er eerst uitzag.”

Vonnis op 13 december. (JH)