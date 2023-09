Man (32) uit Roeselare betast minderjarige stiefdochter en vriendinnetje: “Het was maar om te spelen”

Het Openbaar Ministerie vraagt twee jaar cel voor Junior D. (32) uit Roeselare. De man pleegde zedenfeiten tegenover zijn 12-jarige stiefdochter en een vriendinnetje van haar. Hij zou beweerd hebben dat hij hen zo wou helpen bij hun problemen.

Net als zoveel tienermeisjes kampten ook de slachtoffers van de 32-jarige Junior D. uit Roeselare met hun demonen. Maar hij zou hen helpen. Eerst en vooral zijn 12-jarige stiefdochter. Spelenderwijze zou hij haar problemen verwerken. Al ging dat spelen gepaard met aanrakingen op ongeoorloofde plaatsen.

Seksueel getinte berichten

De feiten duurden ruim twee jaar, tot de papa van het meisje erop uitkwam. “Junior D. waarschuwde haar dat ze het niet aan haar moeder moest zeggen”, aldus het Openbaar Ministerie. “Soms vroeg ze hem te stoppen. Toen legde hij een hand op haar mond en zei hij dat het maar om te spelen was.”

Via zijn stiefdochter leerde hij ook een vriendinnetje kennen. Hij stuurde haar seksueel getinte berichten. Via de chat meende hij ook haar te kunnen helpen met haar problemen. Haar nummer zat in zijn gsm als ‘stout preutje’.

Speelgevecht

Toen ze bleef slapen bij zijn stiefdochter ging hij nog een stap verder. “Tot twee keer toe was er een speelgevecht waarbij hij aan haar intieme zones zat”, aldus de procureur.

Zij vroeg een effectieve celstraf van twee jaar en een boete van 8.000 euro. De man daagde niet op in de rechtbank, noch liet hij zich vertegenwoordigen. De rechter velt een vonnis op 23 oktober.