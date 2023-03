Man (32) riskeert 30 maanden cel en geldboete voor zware mishandeling van vriendin en haar mentaal beperkte zus in Kortrijk

“Het huis van de horror”, zo omschreef advocaat Thomas Vandemeulebroucke de woning waar Masaab B. (32) zijn vriendin en haar mentaal beperkte zus zwaar mishandelde. Ook twee agenten deelden in het extreme geweld en waren achteraf een maand arbeidsongeschikt. B. riskeert 30 maanden cel en 400 euro boete.

Masaab B. is illegaal in het land, maar verbleef al enkele jaren in de sociale woning van zijn vriendin in Kortrijk. Haar huisarts had al een vermoeden dat ze geregeld geslagen werd, maar ze verklaarde haar blauwe plekken altijd door te zeggen dat ze gevallen was. Ook zijn schoonzus kreeg slaag. “Hij duwde haar met haar hoofd in een lavabo, tot bloedens toe”, aldus de procureur. “Achteraf zat een van haar tanden los en moest ze het bloed zelf opruimen. Ook het zoontje van de beklaagde is doodsbang voor hem.”

Op 23 november vorig jaar lekte via een vriendin van het slachtoffer een filmpje uit van het geweld. Daarop kwam de politie ter plaatse, maar B. was erg dronken en het kwam tot een zwaar gevecht met de agenten. Die waren achteraf 26 en 32 dagen arbeidsongeschikt.

Drankprobleem

B. zelf ontkent alle feiten en herhaalde op het proces dat hij zijn vrouw nooit geslagen heeft. “Hij was wel graag gezien in het gezin, maar heeft een drankprobleem”, zei zijn advocaat. “Hij zou zeker nooit iemand met een beperking slaan.”

Of de rechter dat gelooft, weten we op 17 april. (JF)