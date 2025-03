Man (31) zet mes op de keel van nieuwe partner: “Ik niet, dan niemand niet”

Een 31-jarige man riskeert achttien maanden cel nadat hij opnieuw partnergeweld pleegde op zijn nieuwe partner in Veurne. Toen die besliste hem te verlaten, ging T.B. volledig door het lint. Daarbij zette hij de vrouw, die door een hersenbloeding enkele jaren geleden een kwetsbaar persoon is, zelfs een mes op haar keel, en vervolgens ook op zijn keel. “Als ik het niet ben, dan niemand niet“, sprak hij. Daarom moet hij zich ook verantwoorden voor bedreiging.

De 31-jarige T.B. en slachtoffer J. hadden vorig jaar een relatie, maar dat verliep nooit van een leien dakje. “Mijn cliënte is een kwetsbaar persoon door een bijna fatale hersenbloeding enkele jaren geleden en daar maakte T.B. misbruik van”, sprak meester Alain Coulier. “Hij bleek narcistisch en gewelddadig te zijn en zij moest doen wat hij vroeg. Het leidde tot verschillende incidenten tot J. hem op 21 december duidelijk maakte uit elkaar te willen gaan. Daarop haalde hij een luchtdrukpistool boven en zette haar een mes op de keel. Op de foto’s is de streep van het lemmet nog te zien. Hij bedreigde haar en haar moeder met de dood, omdat ze voor haar kinderen had gekozen. Bijzonder ergerlijk is dat haar minderjarige zoon van alles getuige was.”

Er werd 5.000 euro schadevergoeding gevraagd. Het openbaar ministerie eist achttien maanden cel. “Hij stond zelfs onder voorwaarden na eerder partnergeweld op een andere vrouw. Bij deze feiten gaat het ook om doodsbedreigingen, want hij sprak de woorden: “ik niet, dan niemand niet.“

Verdediging vraagt vrijspraak

T.B. vraagt daarvoor echter de vrijspraak. “Die bedreigingen zijn er nooit geweest, en dat mes al zeker niet. De slagen waren hoogstens een duw. Het is zo dat er veel problemen waren in de relatie, maar dat komt vooral door de zware jaloezie van J. en de ruzie met haar zus.” Vonnis op 1 april. (JH)