Man (31) uit Roeselare staat voor de tweede keer terecht voor brandstichting: “Ik heb alles verloren in de woning”

Hij werd al eens vrijgesproken voor brandstichting in zijn voormalige woonst langs de Noordlaan in Roeselare, nu riskeert de 31-jarige M.E. opnieuw drie jaar cel voor identieke feiten. Deze keer bekende hij de brandstichting wel. “Ik heb alles verloren in de woning”, zei de man zelf.

Op 3 juli 2023 ging de woning langs de Noordlaan een eerste keer in vlammen op. Ook toen werd bewoner M.E. opgepakt op verdenking van brandstichting. Hoewel de brand volgens een deskundige onmogelijk accidenteel ontstaan kon zijn, hield E. toch vol dat een vergeten sigaret aan de oorzaak lag.

Eind november vorig jaar werd hij uiteindelijk bij gebrek aan bewijs vrijgesproken. M.E. mocht de cel verlaten maar hing volgens buurtbewoners geregeld rond bij zijn voormalige woning, al was die sinds de brand onbewoonbaar. “Na mijn vrijlating heb ik geen enkele hulp gekregen, ik sliep op straat”, zei M.E. zelf op het proces.

Brandweer vertragen

Op 4 mei dit jaar, nog geen jaar na de vorige brand, snelden politie en brandweer opnieuw naar de Noordlaan. Rond 19 uur was brand uitgebroken op de bovenverdieping van de rijwoning. Op een plat dak nabij stond M.E. wild te zwaaien, roepend dat hij het vuur zelf aanstak. I go to Allah, schreeuwde de man volgens het Openbaar Ministerie.

“In het huis werden achteraf brandversnellers gevonden”, zei de procureur. “Daarnaast was de deur gebarricadeerd en werd de rookmelder verwijderd. De beklaagde wou duidelijk de brandweer vertragen.”

De man gaf op een verhoor de feiten toe en zei dat de woning behekst was. “Mijn cliënt verloor in die woning zijn vrouw”, zei zijn advocaat Jonas Van Oyen. “Op 4 mei ging hij onder invloed van cannabis terug naar het huis en hij zag er nog goederen staan van haar. Hij stak die in brand en hoopte daarmee eigenlijk een einde te maken aan zijn eigen leven. Hij beseft intussen dat de feiten niet sympathiek waren en dat het erger kon afgelopen zijn. Dit is een man die hulp nodig heeft.”

“Ik ben alles verloren in de woning, mijn vrouw en mijn kinderen”, zei M.E. zelf. “Ik ben er zelfs gevallen en een tand verloren. Ik heb er enkel slechte herinneringen.”

Vonnis op 20 januari.