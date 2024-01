Man (31) riskeert jaar cel nadat hij appartement binnendringt: “Zocht een slaapplaats nadat ik trein miste”

Een 31-jarige man werd op heterdaad betrapt toen hij zich ophield in een appartement in de Leiestraat in Kortrijk. Er werd een jaar cel gevorderd, maar hij ontkent dat hij er iets wou stelen. Hij zou enkel een slaapplaats hebben gezocht.

Twee pogingen tot diefstal én een effectieve diefstal met braak. Dat kan de 31-jarige L.A. uit het Franse Marseille twaalf maanden cel en een boete van 208 euro opleveren. De man gaf toe dat hij een rugzak stal uit de trein, maar betwistte dat hij een appartement was ingebroken.

Op 9 oktober vorig jaar werd hij betrapt in een flat in de Leiestraat in Kortrijk. Het raam dat uitgeeft op een plat dak was kapotgeslagen en er stak een schaar tussen het kozijn. Toen de bewoner die nacht thuiskwam van een uitstap, kwam hij oog in oog te staan met L.A. Die vluchtte via het raam en kon uiteindelijk in een leegstaand pand worden opgepakt.

Nog steeds in cel

De man gaf toe dat hij in het appartement was geweest, maar zegt niet te hebben willen stelen. “Ik was met de trein op weg naar Frankrijk en miste mijn overstap. Dan ben ik maar een slaapplaats gaan zoeken. Ik dacht dat er niemand in het appartement woonde”, was de uitleg.

Of de rechter meegaat in het verhaal van de man weet hij op 31 januari. De man heeft alvast zijn verleden tegen. Hij werd in Frankrijk al drie keer veroordeeld voor diefstal en ook al eens voor het bezit van drugs. Hij zit intussen vast sinds zijn arrestatie na de feiten. (JDr)