Man (31) krijgt achttien maanden voor voor diefstal in een ijssalon in Knokke-Heist

Jonathan M. (31) uit Blankenberge kreeg dinsdagmorgen een gevangenisstraf van achttien maanden voor een diefstal in een ijssalon in Knokke-Heist. Opvallend: hij deed net ervoor zijn grote behoefte in de tellerkast van een aanpalend appartementsgebouw.

De feiten dateren van 20 oktober vorig jaar. Jonathan M. drong toen de inkomhal van een appartementsgebouw in Knokke-Heist binnen. Vreemd genoeg besliste hij daar om zijn behoefte te doen in een tellerkast. Daarna nam hij twee sleutels die er hingen en afkomstig bleken van de aanpalende snackbar 12’ o en het ijssalon Australian Homemade Ice Cream.

Hij gebruikte de sleutels om in beide zaken binnen te gaan. En in die laatste nam hij een potje met 80 euro, een autosleutel, gsm, rijbewijs en een sleutelbos mee. Hij werd echter op heterdaad betrapt en belandde in voorhechtenis.

Verslaving

De dertiger is geen onbekende voor het gerecht en werd in het verleden al vaker veroordeeld voor diefstallen. Bovendien kampt hij ook met een alcoholverslaving. “Onze suggestie is om hem een gratis ontwenningskliniek te geven in de gevangenis”, zei de procureur toen hij een celstraf van twee jaar vorderde.

Jonathan M. betwistte de diefstal niet, maar volgens hem ging het om 30 in plaats van 80 euro. Opvallend: Hij was pas twee dagen eerder wandelen gestuurd aan de gevangenis, in afwachting van zijn elektronisch toezicht. De man liep nu dus een bijkomende celstraf van achttien maanden op.