Man (31) dringt op Kerstmis met wapen bij vroegere vriend binnen: “Hij was op zoek naar geld”

Amper zes maanden nadat hij een grotendeels voorwaardelijke celstraf had gekregen voor partnergeweld, drong een 31-jarige man uit Wevelgem op Kerstmis 2024 met een vuurwapen bij een kennis binnen. “Hij wou gewoon geld terugkrijgen”, aldus zijn advocaat Jesse Van den Broeck, die toch ook moest toegeven dat hij de toekomst voor Gregory S. somber tegemoet ziet.

Op 10 juni 2024 kreeg S. een grotendeels voorwaardelijke celstraf van achttien maanden omdat hij in oktober 2023 bij zijn ex was binnengedrongen. Met een mes in zijn handen eiste hij dat ‘ze nu maar eens eerlijk moest zijn’, het gevolg van eerdere ontrouw. Hij dreigde er mee naaktbeelden van haar te verspreiden, gaf haar klappen en dreigde met het mes te steken. Hun zoontje van 4 vroeg ‘waarom papa mama pijn wou doen?’. De vrouw slaagde er echter in hem te kalmeren, tot hij zelfs in slaap viel. S. kon gearresteerd worden, werd voorwaardelijk vrijgelaten maar belandde uiteindelijk toch in de cel toen hij op 10 februari 2024 met cocaïne, amfetamines en een vuurwapen in de auto geklist kon worden. Toch gaf de rechter hem dus in juni 2024 nog een kans, met zijn onmiddellijke vrijlating tot gevolg. “Een geweldige kans”, moest ook advocaat Jesse Van den Broeck toegeven.

Geldproblemen

“Maar hij werd uit zijn woning gezet, leefde een tijdlang in de auto van zijn nieuwe vriendin, vond dan toch even werk en mocht bij haar ouders intrekken, tot hij zijn job verloor en opnieuw in de auto belandde. Het geld raakte op en hij dacht op twee plaatsen geld te kunnen gaan opeisen.”

Eén van die plaatsen was de woning van een vroegere kennis in Wevelgem. Op Kerstmis klopte hij ’s avonds aan het raam en van zodra de deur open ging, stormde S. met een vuurwapen naar binnen, eiste geld en greep de oude vriend naar de keel. Toen hij uiteindelijk toch opnieuw vertrok, sloeg hij met de kolf van het wapen nog een put in de motorkap van het slachtoffer. Enkele uren later kon S. in Gullegem overmeesterd worden en vloog hij opnieuw in de cel. De openbare aanklager vorderde dit keer een effectieve celstraf van twee jaar voor de afpersingspoging, slagen en bedreigingen. Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding. “Hij had hem al twee jaar niet meer gezien of gehoord”, aldus advocaat Michiel Battheu.

“Hij kampt met zware mentale problemen”, aldus Jesse Van den Broeck. “De vraag stelt zich of we hem moeten straffen of helpen. Misschien moet een deskundige hem eens onderzoeken.” Op het vorige proces had hij al geschetst dat S. sinds de dood van zijn vader op zijn tiende met een agressieprobleem kampt. Hij kreeg zelf slaag van zijn vader en vond hem dood na een overdosis. Vonnis op 24 maart. (LSi)