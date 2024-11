Man (31) al voor derde keer veroordeeld voor partnergeweld: “Maar ze zullen bij elkaar blijven, daar is geen discussie over”

“Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ze zien elkaar graag.” Advocaat Thomas Vandemeulebroucke verdedigde voor de derde keer een 31-jarige man uit Avelgem die terecht stond voor partnergeweld. Hij riskeerde dit keer een celstraf van één jaar, maar vroeg zelf een werkstraf.

Sinds 14 april verblijft R.D. uit Avelgem al in de cel. Daags voordien gaf hij zijn vriendin een te harde duw waardoor ze op haar achterhoofd viel en een zware hoofdwonde opliep. Meer dan twintig hechtingen waren nodig, en dat was niet voor het eerst. “Haar moeder vreest dat ze ooit eens zal sterven”, aldus de openbare aanklager. “Maar het slachtoffer zelf weigert vaak aangifte te doen.” In april 2024 kreeg D. al een celstraf van vijftien maanden. Grotendeels voorwaardelijk, op voorwaarde dat hij zich liet begeleiden voor zijn agressie en geen alcohol meer zou drinken. Op 13 april had hij wel enkele Duvels gedronken… De openbare aanklager vond dat hij zich niet aan zijn voorwaarden hield en vroeg een extra celstraf van één jaar en een boete van 800 euro.

Effectieve celstraf

“Na zijn vorige vrijlating ging het eigenlijk goed”, verraste Thomas Vandemeulebroucke. “Hij is eigenlijk de kalmste van de twee in de relatie. Maar hij geeft toe dat hij een te harde duw gaf. Ik gaf hem al eens de raad er over na te denken zijn vriendin te verlaten. Het is een etterende wonde die niet gedicht raakt. Maar het zal niet gebeuren.” “Ik zou graag zo snel mogelijk de cel opnieuw verlaten, om voor mijn vriendin en kind te zorgen”, aldus D. Hij vroeg een werkstraf te mogen uitvoeren. “Dan kan hij én zijn werkstraf doen én de voorwaarden van de vorige veroordeling naleven”, aldus Thomas Vandemeulebroucke. “Bij een effectieve celstraf wordt hij binnenkort toch weer vrijgelaten.” De rechter had er geen oor naar en veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van tien maanden. (LSi)