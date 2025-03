Man (30) ontkent dat hij jongedame na avondje feesten meesleurde en geslachtsdeel liet zien: “Hij had geen slechte intenties”

Een 30-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek hangt een effectieve celstraf van 18 maanden boven het hoofd. De dertiger wordt verdacht van aantasting van de seksuele integriteit en poging tot verkrachting. Na een avondje stappen besloot hij een jongedame lastig te vallen, al ontkent hij zelf dat het zo gelopen is. “Mijn cliënt heeft nooit zijn broek laten zakken”, zegt meester Elise Standaert.

De lokale politie van Blankenberge/Zuienkerke werd op 25 november 2023 ter plaatse gevraagd ter hoogte van de Zeedijk. Younes R. zou kort daarvoor een jongedame lastig gevallen hebben. De dame was onderweg naar huis toen ze op amper enkele meters van haar woning werd aangesproken door de Franstalige man.

“Hij nam haar vast bij haar beide armen en sleurde haar mee naar het portaal van een appartementsgebouw”, zegt meester Daphné Dumery. “Daar liet hij zijn broek zakken en wreef hij zijn ontbloot geslachtsdeel tegen haar.”

Het slachtoffer kon via een smartwatch een vriendin in de buurt alarmeren, die meteen ter plaatse snelde. Pas toen kon het slachtoffer weglopen. De vriendin zag bovendien hoe R. zijn broek nog snel dicht deed.

Overlast nachtclub

De uitbater van een nachtclub belde de politie omdat R. enkele meisjes lastig viel. De zaakvoerder zette de feestvierder, die vanuit Brussel afgezakt was naar de badstad om te feesten, buiten en de vriendin van het slachtoffer kon de man aanwijzen als dader.

“Het slachtoffer was verstijfd van de schrik”, zei de procureur. Bovendien haalde het Openbaar Ministerie het overmatig cannabisgebruik van de dertiger aan, waardoor hij sinds jaren met psychoses kampt. R. is daarvoor al meerdere malen opgenomen.

R. bleef ook tijdens de zitting ten stelligste ontkennen. De verdediging vroeg daarom ook de vrijspraak voor poging tot verkrachting. “Hij had geen slechte intenties naar de vrouw toe”, zegt meester Elise Standaert. “Ze raakten in gesprek en ze wilden uit de wind gaan staan om te roken. Hij heeft haar nooit gedwongen of meegesleurd. Mijn cliënt heeft nooit zijn broek laten zakken.” Tijdens de zitting kreeg ook R. Het woord. “Ik heb haar intenties misschien verkeerd ingeschat”, zei de man.

De rechtbank doet uitspraak op 28 april.