Man (29) krijgt vrijspraak voor verkeerd parkeren van wagen: “Garagist had de auto daar achtergelaten”

Een 29-jarige man uit Aalst is in de Brugse politierechtbank vrijgesproken voor het foutief parkeren van zijn wagen op de openbare weg. De twintiger kreeg namelijk tot zijn grote verbazing telefoon van de lokale politie dat zijn wagen fout geparkeerd stond, terwijl hij die wagen éigenlijk bij een autogarage had achtergelaten. “Je verwacht natuurlijk niet dat de garagist daarmee gaat rondrijden”, zegt advocaat Pol Deketelaere.

Op 9 december 2023 kreeg R.R. uit Aalst een telefoontje van de lokale politie van Het Houtsche. De agenten troffen de wagen van de man op de Markt van Oedelem aan, terwijl die daar niet geparkeerd mocht staan. En dat nieuws was ook een verrassing voor de twintiger, want hij had zijn wagen enkele maanden daarvoor achtergelaten bij een autogarage.

“Mijn cliënt had de wagen in september 2022 bij de autogarage in kwestie achtergelaten voor een herstelling”, zegt meester Deketelaere. “De garagist heeft die wagen uiteindelijk zelf een paar kilometer verderop geplaatst in Oedelem, zonder medeweten van mijn cliënt.”

Vonnis

Waarom de autogarage de wagen daar zette, is niet duidelijk. “De garagist bevestigt wel dat zij de wagen daar geplaatst hebben”, gaat meester Deketelaere verder. “Wellicht hadden ze zelf te weinig plaats op hun domein om de wagen te stockeren.” Het voertuig stond al meer dan een jaar bij de garagist. “De offerte liet wat op zich wachten en de situatie bleef aanslepen.”

Meester Deketelaere vroeg dan ook de vrijspraak voor zijn cliënt. Met succes, want wegens overmacht besloot de Brugse politierechtbank R.R. vrij te spreken.

(CCA)