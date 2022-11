Man (28) uit Anzegem maakt minderjarige ex (15) zwanger en zet naaktfoto’s online na relatiebreuk

Een hallucinant verhaal vanop de Kortrijkse correctionele rechtbank. Toen hij 28 was, papte een man uit Anzegem aan met een 15-jarig meisje. Hij maakte haar zwanger, en zou haar tijdens de relatie ook geslagen hebben. Toen de relatie op de klippen liep, postte hij naaktbeelden van haar op een pornosite.

Hij was er 28, zij was er 15. Dat ze veel te jong was, beseft hij nu, zowat drie jaar later. Dat vertelde hij aan de rechtbank, waar het Openbaar Ministerie hem beticht van aanranding van de eerbaarheid, belaging en slagen en verwondingen. Het eiste daarvoor 18 maanden.

Psychologische begeleiding

Het meisje zelf eist dan weer een schadevergoeding van 8.000 euro. “Hoeveel schade kan je aan één persoon aanrichten”, klonk het bij haar advocate. “Zij voelt zich nog altijd schuldig, wat paradoxaal is. Het was haar heer eerste seksuele relatie, maar eentje met een moeizame, toxische en destructieve dynamiek. Nog altijd heeft ze psychologische begeleiding nodig.”

Abortus

De feiten zijn dan ook niet min. Ze stemde dan wel soms in met de seksuele handelingen, vaak deed ze dat ook niet. Op de koop toe raakte ze zwanger en ging ze over tot abortus. Tijdens de relatie kreeg ze op een gegeven moment slagen. Op 5 oktober 2019, ze waren toen goed halfjaar samen, kwam het tot een breuk. “Ze had de tekst ‘I love you’ vanop een teddybeer doorstreept. Hij greep haar bij de keel en duwde haar tegen een raam”, aldus het Openbaar Ministerie.

Pornhub

De definitieve breuk midden april zorgde voor een nieuw dieptepunt. “Hij maakte een vals profiel op de website Pornhub onder haar naam, postte naaktfoto’s en een filmpje en zette haar gsm-nummer erbij. Op een filmpje is ook te zien waarop te horen hoe ze ‘nee’ zegt en vertelt dat ze het niet leuk vindt.”

De man erkende alle feiten, behalve de aanranding van de eerbaarheid – volgens hem zijn alle seksuele handelingen met wederzijdse toestemming gebeurd en nooit voor haar zestien jaar. “Er is inderdaad een groot leeftijdsverschil, maar ik was verliefd en heb me laten meeslepen. Ik had nooit aan die relatie mogen beginnen.”

Uitspraak op 30 november.