Man (27) uit De Panne wil mildere straf voor aanranding, maar pleegde al reeks nieuwe feiten

Een 27-jarige man uit De Panne heeft in de correctionele rechtbank van Veurne verzet aangetekend tegen zijn verstekveroordeling voor aanranding. Gunther P. kreeg acht maanden effectieve celstraf omdat hij een 18-jarige vrouw achtervolgde en kuste, maar hoopt nu op voorwaarden. Ondertussen zit hij echter in de gevangenis voor een reeks gelijkaardige feiten.

Een 18-jarige vrouw werd op 20 april 2022 in Koksijde achtervolgd door een man op een step. Uiteindelijk begon de beklaagde haar zonder toestemming te kussen en te knuffelen. Op basis van camerabeelden kon Gunther P. aan de zaak gelinkt worden. De beklaagde herkende zichzelf op de beelden, maar door zijn drank- en drugsgebruik kan hij zich naar eigen zeggen niets meer herinneren. Op 14 april 2023 werd P. door de Veurnse strafrechter bij verstek tot acht maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld.

Nieuwe gelijkaardige feiten

Opvallend genoeg pleegde de Pannenaar in het voorjaar van 2023 een viertal gelijkaardige feiten in Lombardsijde, een deelgemeente van Middelkerke. Opnieuw werden de slachtoffers op straat lastiggevallen en vastgegrepen. Een van hen was amper dertien jaar oud. Begin juni werd P. door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van aanranding en belaging.

De verdediging tekende verzet aan tegen de veroordeling in Veurne, waardoor de twintiger vrijdagochtend een nieuw proces kreeg. Meester Gregory Everaert legde uit dat zijn cliënt geen gemakkelijke jeugd heeft gehad. P. verklaarde zich bereid om een begeleiding te volgen voor zijn alcohol- en drugsverslaving. In die omstandigheden drong meester Everaert aan op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

Spijt

In zijn laatste woord drukte P. zijn spijt uit. “Je moet een keer nadenken op welke manier je de volgende jaren wil spenderen. Het is nog niet te laat om je te herpakken”, reageerde de voorzitter.

De rechter doet uitspraak op 11 augustus.